Estas son las reacciones en el Congreso tras el pedido de Dina Boluarte para viajar al Vaticano

Congreso evaulará a las 5.00 p. m. el pedido de la mandataria | Fuente: Congreso

Parlamentarios de diferentes bancadas se pronunciaron sobre la solicitud de la mandataria Dina Boluarte para ausentarse del país del 24 al 28 de abril, a fin de asistir al funeral del papa Francisco en la ciudad del Vaticano.

La bancada de Renovación Popular adelantó que votará en contra del viaje de Boluarte y precisó que Perú puede ser representado en las exequias del sumo pontífice por el canciller Elmer Schialer.

El pedido se verá hoy en el Pleno del Congreso, el cual tendrá lugar a partir de las 5.00 p. m.

Eduardo Salhuana

"Perú es un país católico, un país de fe. El papa era argentino. Nos visitó en el Perú. Es importante que en el concierto internacional de naciones tenga una presencia en un importante evento. Cada uno tendrá su evaluación del contexto. Pero en mi caso creo que es pertinente que lo haga".

Eduardo Salhuana: "Creo que es pertinente que Dina Boluarte viaje al Vaticano" | Fuente: RPP

Carlos Anderson

"La señora Boluarte no tiene cura, ni tampoco salvación. Su viaje a Roma para las exequias del papa Francisco no es sino una muestra más de la terrible frivolidad con la que ella se acerca a todo acto de gobierno. No, señora Boluarte, aquí hay miles de muertes que ameritan ser honrados con su presencia, su acción, su lucha contra la criminalidad. El papa está muy bien bendecido y va a estar acompañado por miles de millones de feligreses. Su presencia no solo no es necesaria, sino es una muestra más de que a usted el Perú le importa un pepino".

Carlos Anderson: "Su presencia en las exequias del papa no es necesaria" | Fuente: RPP

Patricia Juárez

"La presidenta ha presentado este pedido porque entiendo que se trata de la representación de nuestro país en un momento tan doloroso para la Iglesia Cristiana, como son las exequias del papa. Personalmente, creo que debió abstenerse la presidenta. Creo que no es el momento. Inclusive, cuando ella visitó al papa, creo que tampoco estuvo muy contento de recibirla. Pero por supuesto respetaré lo que finalmente nuestra bancada y los congresistas en su mayoría decidan".

Patricia Juárez: "Cuando visitó al papa tampoco estuvo muy contento de recibirla" | Fuente: RPP

Jorge Montoya

"La situación que tenemos no es como para que deje el país y vaya al funeral del papa. Podría enviar al canciller con una delegación. No veo la necesidad de que lo haga".