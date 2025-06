Congreso realizó sesión solemne por los 100 años de la radio en el Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una ceremonia realizada en el Congreso de la República se conmemoraron los 100 años de la radio en Perú. El evento fue encabezado por Hilda Portero, presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, quien destacó en su discurso la relevancia histórica de este medio de comunicación en el país.

Durante la ceremonia, Hilda Portero anunció la aprobación unánime del dictamen del proyecto de ley que propone habilitar la radio FM en teléfonos celulares. Según la parlamentaria, este paso busca garantizar el acceso libre y directo a la información, especialmente en tiempos de crisis, alineándose con medidas similares adoptadas en países como México, Chile y Argentina.

Portero enfatizó que esta medida es un "acto de justicia tecnológica" y de seguridad, equidad y soberanía para un país que se ve vulnerable a desastres naturales como sismos y lluvias intensas.

"En esta ley, más de 22 millones de peruanos que ya tenemos celulares con chip FM podrán activarlos sin costo alguno, sin necesidad de datos y sin depender de la Internet. La radio no se detiene, la radio no colapsa, la radio no discrimina. En este siglo de vida, la radio ha evolucionado. Está en todas las plataformas digitales, en los teléfonos inteligentes, pero su espíritu es el mismo", declaró.

El evento contó con la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además de Daniel Chapell, director del comité de radio, y Jorge Abarca, gerente general del GRUPORPP.

La ceremonia sirvió como un reconocimiento tanto a la radio como medio de comunicación fundamental en el Perú como a sus profesionales que continúan desempeñando labores informativas de gran impacto social.