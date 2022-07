Gladys Echaíz se incorporó a la bancada de Renovación Popular tras renunciar a la de Alianza para el Progreso. | Fuente: Congreso de la República

La bancada de Renovación Popular no participará en la elección de la Mesa Directiva del Congreso. Así lo confirmó el vocero de la agrupación, Jorge Montoya, quien señaló que está descartada la postulación de Gladys Echaíz.

El parlamentario informó en RPP Noticias que el grupo parlamentario acordó dejar en libertad a sus integrantes para que voten por la lista de candidatos que ellos consideren conveniente. Además, precisó que la propia Echaíz declinó participar.

"En la mañana terminamos tres días de conversaciones sobre qué líneas vamos a trabajar. La línea en la que se encuentra Alianza Para el Progreso no está con nosotros y decidimos no apoyarlos. No encontramos nada afín a nosotros así que veremos qué pasa de aqui en los próximos días", expresó Jorge Montoya.

Para Montoya, no sería conveniente que Perú Libre presida la Mesa Directiva, pero reconoce que están en su potestad de participar.

Al respecto a la proxima Mesa Directiva, opinó que está debería contar con gente seria sin pensamientos extremistas.

"La nueva Mesa debería contar con personas que sean serias y centradas, que no sean extremistas en sus pensamientos, que guarden una unidad de criterio y que piensen en el provecho y en el beneficio del país, no en lo individual", manifestó Montoya.

El vocero de Renovación Popular también criticó la propuesta de Avanza País de reducir el número de votos para la vacancia presidencial.

"No estamos de acuerdo, no es ético hacerlo para satisfacer una necesidad inmediata y futura tampoco. Creo que es el número adecuado de votos eso hace pensar y tener consensos mayores que es lo que se necesita para decisiones de esa naturaleza", explicó.

Lady Camones será candidata a la Presidencia del Congreso

La congresista Lady Camones, actual primera vicepresidenta del Parlamento, será la candidata por Alianza para el Progreso (APP) para la Presidencia del Congreso.

A esta decisión arribó la bancada tras una reunión sostenida con el fundador del partido, el excandidato presidencial César Acuña. Aún se desconoce qué otros congresistas integrarán esta lista a la Mesa Directiva.

En la citada reunión, la bancada eligió al congresista Alejandro Soto como su vocero para el periodo legislativo 2022-2023.

Perú Libre también postulará a la Mesa Directiva

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, señaló que su bancada participará con un candidato para conformar la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2022-2023. La votación se realizará el próximo martes 26 de julio.

“Perú Libre sí tiene una propuesta que la vamos a discutir más adelante. De hecho, va a estar participando en la Mesa Directiva”, indicó el parlamentario en el hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.