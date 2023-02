Ambos parlamentarios se mostraron de acuerdo en que el tema de los almuerzos no es controversial | Fuente: RPP

Los congresistas Rosselli Amuruz y Edgar Tello defendieron al Parlamento este lunes de las críticas por el costoso buffet que consumen durante los plenos. En ese sentido, aseguraron que lo revelado en el reportaje del programa Cuarto Poder no es exacto.

"Esto (del buffet) no es diario. Cuando existen los plenos dentro del Congreso es cuando se dan estos almuerzos que ofrece el Parlamento. Y cuando no hay pleno a cada legislador le descuentan de su planilla. No es de una manera diaria ni tampoco es cierto que sea desayuno, almuerzo y cena, depende de las horas", sostuvo Amuruz en el programa Sin Vueltas de RPP Noticias.

Su colega Edgar Tello también tuvo una postura similar y consideró que hay otros asuntos más importantes para ver que ponerse a discutir sobre los almuerzos parlamentarios.

"Se está haciendo mediático este caso habiendo problemas más importantes que resolver (...) Eso obedece a criterios de la mesa directiva ha tomado en base a requisitos. (Sobre el buffet) es una vez a la semana", explicó el parlamentario.

Amuruz descartó cualquier pedido de investigación o de cambios para retirar los buffets, señalando que eso lo deberá resolver la Mesa Directiva del Congreso.

"¿Por qué vamos a pedir investigación como si fuera un delito una situación como esa? esto viene de años atrás y si se tiene que hacer modificaciones y los costos varían según la coyuntura del país. Ya dependerá del tema interno administrativo y hay que abocarnos a lo que verdaderamente importa. Creo que los medios de comunicación, con este tipo de cosas, no fortalecen al Congreso que finalmente ha sido una muralla para que no exista el comunismo en nuestro país. ¿Por qué entonces no lo hicieron en otras gestiones?", puntualizó.







José Williams justifica buffets

El presidente del Congreso, José Williams, afirmó que los controversiales buffets que reveló un programa dominical ya se daba antes de la pandemia y que, con la adenda del último 12 de diciembre, solo se ha retomado. Además, sostuvo que solo se dan cuando había sesión del Pleno.

"Antes de la pandemia, ya se daba un buffet en el Congreso, se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese buffet solamente cuando toca Pleno", sostuvo.

Asimismo, resaltó que ese beneficio era porque los congresistas están en la sesión "desde las 9 am. o 10 am." y se quedan "hasta las 10 p.m., 11 p.m.".

"Todos los demás días, pagan la ración que consumen y son 25 soles. Hemos regresado a dar los buffet como se daban antes y solo cuando hay Pleno", indicó.