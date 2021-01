Congreso: Subcomisión aprobó informe de calificación de la denuncia contra exministro Víctor Zamora

Víctor Zamora es acusado por su gestión durante la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Andina

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe de calificación sobre la denuncia presentada contra el exministro de Salud Víctor Zamora por la gestión que tuvo durante la pandemia de la COVID-19.

La denuncia, presentada por el congresista Omar Chehade, de Alianza para el Progreso (APP), atribuye al exministro la presunta comisión de los delitos de propagación de enfermedad contagiosa, abuso de autoridad, omisión de funciones, negociación incompatible y falsificación de documentos.

Durante el debate, la legisladora Tania Rodas, también de APP, se mostró a favor de la denuncia contra Zamora, a quien acusó de tener “una enorme responsabilidad con el país”.

“Ha causado muchas muertes. Acá no se puede decir que no hay abuso de autoridad, porque si bien es cierto el señor ministro envió equipos de protección para que profesionales de la salud; los profesionales de la salud reclamaron que estas mascarillas no servían, no eran las adecuadas”, señaló.

Por su lado, el parlamentario Gino Costa, del Partido Morado, se mostró en contra de la denuncia ya que -en su opinión- no hay correspondencia entre los tipos penales denunciados y el accionar del exministro.

“La decisión de emitir esta resolución ministerial en base a las especificaciones técnicas para hacer mascarillas que existían en el sector y los delitos de abuso de autoridad, de propagación de enfermedad peligrosa. Esto implica intención de propagar la enfermedad y hacer daño. No hay ninguna evidencia que ese ha sido el caso”, comentó.

Una vez aprobado el informe de calificación, la Subcomisión analizará la denuncia y posteriormente emitirá una decisión al respecto.



