Congreso suspendió votación del informe final contra María Cordero por fallas en sistema de votación

Congreso Congreso suspende votación del informe final contra María Cordero por fallas en sistema de votación

El pleno del Congreso postergó este miércoles la votación del informe final que plantea la inhabilitación por 10 años contra la suspendida legisladora María Cordero, por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. El anuncio lo realizó el titular del Parlamento, Alejandro Soto.

Los problemas en el sistema de votación llevaron a que se voncoque a Junta de Portavoces para tomar una decisión. Al final, se definió que la sesión se retome mañana a las 10 a.m.

La parlamentaria Susel Paredes, quien se encargó de sustentar el informe, manifestó su protesta por lo sucedido.

"Estoy muy desconcertada, no puedo decir que sospecho, pero estoy en un desconcierto absoluto. Esto nunca ha pasado en el tiempo que llevo como congresista", señaló a RPP.

Arturo Alegría, primer vicepresidente del Congreso, señaló que la suspensión de la sesión se dio para evitar que haya un proceso viciado en la votación.

"No se trata de un tema de presencialidad o no, es que todo el sistema de marcación, inclusive el presencial, está fallando. Por eso es que los congresistas, no solo los que están de manera virtual sino lo que trataban de marcar de manera presencial la huella, presentaban un error para marcar y eso definitivamente podía ser una causal de vicio en el proceso", sostuvo.



#CongresoInforma I Se suspendió la sesión del #PlenoDelCongreso por acuerdo de la Junta de Portavoces.



📌La sesión continuará mañana desde las 10:00 a. m. pic.twitter.com/Y639CAZTJw — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 6, 2024

Aprueban retorno a la bicameralidad

El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el retorno a la bicameralidad con 91 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Por tratarse de una reforma constitucional, se requerían dos votaciones con resultado a favor por encima de 87 votos en dos legislaturas diferentes y consecutivas, con el fin de aprobarse sin recurrir a un referéndum.

La primera votación ocurrió el 16 de noviembre de 2023, votación que alcanzó 93 votos a favor. Esta reforma modifica la Constitución peruana y permite que a partir de las próximas elecciones generales se elijan ya no a 130 congresistas como hasta la fecha, sino a 190 parlamentarios que estarán agrupados en dos cámaras, la de senadores con 60 miembros y la de diputados con 130 integrantes.