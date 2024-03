Congreso de la República aprobó el retorno a la bicameralidad

Elecciones Congreso de la República aprueba retorno a la bicameralidad con 91 votos a favor.

El Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación el retorno a la bicameralidad con 91 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Por tratarse de una reforma constitucional, se requerían dos votaciones con resultado a favor por encima de 87 votos en dos legislaturas diferentes y consecutivas, con el fin de aprobarse sin recurrir a un referéndum. La primera votación ocurrió el 16 de noviembre de 2023, votación que alcanzó 93 votos a favor.

Esta reforma modifica la Constitución peruana y permite que a partir de las próximas elecciones generales se elijan ya no a 130 congresistas como hasta la fecha, sino a 190 parlamentarios que estarán agrupados en dos cámaras, la de senadores con 60 miembros y la de diputados con 130 integrantes.

Así fue el debate

La presidenta de la comisión de Constitución, Martha Moyano, sustentó el tenor del dictamen que reúne hasta dieciocho proyectos de ley de diferentes agrupaciones políticas. "Ahora es tiempo del retorno a la bicameralidad, ese tiempo ha llegado porque la sociedad requiere un cambio de sistema parlamentario", expresó la titular.

La congresista Ruth Luque de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, mostró su desacuerdo: "hoy estamos en un escenario donde las reformas necesitan una validación ciudadana, cosa que no se ha tenido desde que ha iniciado el debate desde hace un año, además, hoy, este sistema que se está ofreciendo, dice que para ser senador se necesita ser congresistas o diputado, esto no significa contar con una representación amplia. Por esa razón no estoy a favor de la bicameralidad en estas condiciones", dijo.

Wilson Soto de la bancada de Acción Popular expresó que su bancada respladaría la propuesta porque "estoy seguro que los colegas van a apoyar esta reforma. Es importante que tengamos mayor representatividad", afirmó. Su colega de bancada, Elvis Vergara también tomó la palabra y sustentó en línea con la posición de su grupo político.

Jaime Quito, congresista no agrupado expuso que "la bicameralidad no es la solución a los prinicipales problemas que tiene el país y, si se quiere hacer reformas, es necesario que el pueblo participe [del debate]". Esta exposición llegó acompañada de una solicitud de cuestión previa para que el dictamen vaya a un referéndum. El pedido de Quito fue rechazado.

Por su parte la parlamentaria Margot Palacios, de la bancada de Perú Libre, lamentó el debate sobre bicameralidad porque "en octubre del 2018 los peruanos y peruanas dijeron no a la reforma. No podemos darle la espalda al pueblo", afirmó.

La congresista Flor Pablo se mostró a favor de la bicameralidad, pero criticó que se busque a través de ella la reelección parlamentaria. "Solicito una cuestión previa para que se vote por separado el tema de la bicameralidad y de la reelección", expresó. Su colega, Patricia Júarez de la bancada de Fuerza Popular, mostró su rechazo a la propuesta de cuestión previa porque "eso denaturaliza la primera votación del dictamen", argumentó.

Bicameralidad con reelección

En El Poder en tus Manos hemos informado que la ley del retorno a la bicameralidad, no sólo modifica la Constitución respecto de la distribución y número de congresistas, introduce 74 cambios en 56 artículos de la carta magna.

Uno de esos cambios tiene que ver con la reelección de parlamentarios. El texto de la norma señala, por ejemplo, que para ser senador uno de los requisitos es haber sido congresista o diputado, es decir, abre la puerta para una reelección inmediata de legisladores que hoy son parte del actual Congreso.

Deja sin efecto el artículo 90-A de la Constitución que establece que los congresistas no pueden ser elegidos por un nuevo periodo de manera inmediata.

Este cambio ha sido motivo de críticas de especialistas en materia constitucional, como el abogado y docente universitario, Heber Joel Campos: “un gesto valioso de este Congreso hubiese sido precisar que la reelección de congresistas no opera para los congresistas actuales, de este modo el pueblo hubiese entendido que detrás de esta reforma había un genuino interés de mejorar la calidad de la representación política en el Perú, antes que la búsqueda de un beneficio particular”, dijo a El Poder en tus Manos.

Por su parte, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, afirmó que “en general, la ley [de la bicameralidad] está bien, incluso me ha sorprendido en algunos artículos. Siempre se pueden hacer observaciones, pero creo que es un gran avance", indicó.

Pero también observó que para muchos congresistas la finalidad de aprobar esta ley responda a un interés reeleccionista: “Siempre está la observación de un Parlamento que tiene poca legitimidad, que es probable que muchos congresistas lo hayan aprobado porque quieren la reelección, pero más allá de eso regresar a la bicameralidad es mucho mejor, que es un modelo histórico de Parlamento desde inicios de la república hasta el año 93", sostuvo.

Algunas funciones asignadas

Los futuros 130 diputados formularán leyes y serán los 90 senadores quienes serán el filtro prinicipal de las leyes que serán aprobadas. Por otro lado, será la cámara de Senadores la que tendrá en sus manos la designación de funcionarios en puestos claves como del Contralor General de la República, del presidente del Banco Central de Reserva y parte de su directorio, así como del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), entre otros.