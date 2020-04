La congresista Leslie Lazo aseguró a RPP Noticias que la última vez que fue al Parlamento fue el 26 de marzo. | Fuente: Congreso de la República

Este martes, la congresista Leslye Lazo de Acción Popular anunció que tanto ella como su esposo, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong, han sido contagiados del COVID-19. En diálogo con RPP Noticias, dijo que duda que se haya infectado en el Congreso y que también haya contagiado a alguien ahí, ya que no ha asistido a las últimas sesiones plenarias.

"Mi persona no asiste al Congreso desde el 26 de marzo y yo tengo síntomas desde el día 2 (de abril). En ese sentido, no creo que haya sido en el Congreso de la República, más bien creo que me he podido infectar en alguna de las actividades que he venido haciendo como congresista", dijo a RPP Noticias.

"Más bien, yo pienso que me he podido infectar en alguna de las actividades que he estado haciendo en los distritos más vulnerables de San Martín de Porres y Villa María del Triunfo. Yo lo atribuyo más a actividades y labores sociales que he estado haciendo en los últimos días", afirmó.



La acciopopulista dijo, a través de Facebook, que tanto ella como su esposo decidieron revelar que padecen el mal para poner en alerta a los familiares y amigos que estuvieron en contacto con ellos en los últimos 10 días.

"Consideramos haber tomado las medidas de prevención necesarias para evitar contagiarnos, sin embargo la función que desempeñamos hace que estemos en contacto permanente con poblaciones vulnerables, recorriendo los cerros y asentamientos humanos", escribió en Facebook.