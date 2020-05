Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia. | Fuente: RPP Noticias

La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello advirtió que, actualmente, del total de muertos a nivel nacional por COVID-19, el 6% está concentrado en las cárceles del país. A manera de ejemplo de esta alarmante realidad, la excongresista mencionó que, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde hay dos penales, la unidad de SUAT tiene, de un total de 120 agentes, a 30 personas infectadas, uno de estos encargados a controlar motines.

"Esto es un tema de salud pública y que, efectivamente, se han cometido muchos errores que son directamente responsabilidad del Ejecutivo y hoy se ha sumado a esta responsabilidad el Legislativo, sin absolutamente ningún tipo de razones técnicas, sino más bien azuzando temas de seguridad que no tienen nada que ver porque acá no se va a soltar al asesino. Se va a poner en libertad a gente que está a dos meses de cumplir condena", señaló.

"No se va a exponer al país, pero estás exponiéndolo el triple poniendo la situación de peligro al no tomar decisiones oportunamente, y yo creo que el Ejecutivo podría haber dado por lo menos dos normas presentadas por el Poder Judicial en el marco de las facultadas delegadas. Está mal lo que ha hecho el Congreso, pero también el Ejecutivo podría todavía dar algunas normas que pudieran ir solucionando el tema temporalmente", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Pérez dijo "no entender" el debate que realizó el Congreso sobre la problemática del hacinamiento penitenciario en el marco de la emergencia sanitaria y cuestionó que se haya priorizado la norma que modifica la presentación de declaración jurada de intereses, algo que calificó como "tontería" y que lamentó que "ha terminado desprestigiando al Parlamento que estaba empezando".

"Es terrible que no se entienda que el tema de los penales es un tema de salud pública. No es un problema de liberar presos y poner en riesgo la seguridad ciudadana, como ha dicho un congresista. El secreto para terminar con la COVID es el distanciamiento social, pero esto no se puede aplicar en penales con los niveles de hacinamiento. No se puede resolver esto ahora, entonces resuelve el problema sacando a todos los que puedas", mencionó.