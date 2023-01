Los congresistas Flavio Cruz y Carlos Anderson evaluaron la actual crisis política en el país | Fuente: Congreso / Composicion RPP Noticias

La mañana de hoy, cerca de 205 personas fueron intervenidas al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) durante el operativo en el que un contingente de la Policía retiró a las federaciones regionales que se alojaban en dicha casa de estudios, desde el pasado 18 de enero.

Con este nuevo episodio de la crisis social y política que inició el pasado 7 de diciembre en el país, una pregunta parece tomar mayor relevancia en la opinión pública: ¿El Ejecutivo está manejando adecuadamente el conflicto?

Al respecto, los congresistas Flavio Cruz de Perú Libre y Carlos Anderson, no agrupado, en diálogo con RPP Noticias, coincidieron en que al Gobierno "le falta capacidad" para articular el diálogo y darle solución al conflicto.

Flavio Cruz: "El discurso de la presidenta nos ha agredido"

El congresista por la región Puno, Flavio Cruz, consideró que los últimos mensajes a la nación de la mandataria han tenido una carga peyorativa contra la población de la jurisdicción que él representa.

"No ha tenido capacidad, no lo ha demostrado a nivel nacional, menos con la región Puno. Más bien, nos ha agredido. En general, su discurso ha sido agresivo. Nos ha llamado extremistas, minúsculos, minoritarios y no sé qué más, además de narcotraficantes y terrucos. Así no se puede dialogar", indicó.

En esa línea, resaltó que la presidenta "no ha tendido los puentes necesarios" para dicho diálogo y, frente a ello, "la población está firme y exigiendo que renuncie".

"No se ha tendido esos puentes, no hubo empatía, capacidad de inteligencia de conectarse con ellos. Por eso hemos visto la reacción del gobernador regional de Puno y luego como que también sonó a chantaje eso de ‘si no vienes a mí, no tendrás presupuesto para tu región’. Es que así no se puede dialogar", subrayó.

A su vez, precisó que el Gobierno "no ha entendido" que la población realiza "un reclamo político" y, en vez de ello, "ha insistido" en un accionar autoritario.

"Lo que queremos es dignidad, respeto, justicia es lo que está pidiendo la población ejerciendo su derecho a protestar. Este es un reclamo político, porque este régimen, lamentablemente, en la forma autoritaria como se está manejando, no demuestra que pueda ser un Gobierno que realmente se conduzca a atender las grandes demandas históricas", señaló.



Por otra parte, el parlamentario indicó que la población "está reclamando" que se convoque a un referendum para consultar la posibilidad de una asamblea constituyente, y que ello debe "ser escuchado".

"Es algo que la población está reclamando y hay que escuchar al pueblo. No estamos pidiendo una convocatoria a una asamblea constituyente (...) Lo que está pidiendo la población es una consulta que diga si está a favor o no de una asamblea constituyente y eso sí es un asunto meramente administrativo y es posible, es viable. La población no está pidiendo algo imposible", remarcó.

Carlos Anderson: "Hay que bajar la temperatura al lenguaje"

Por su parte, el congresista no agrupado, Carlos Anderson, consideró que, en el marco de un diálogo "razonable" se debe "bajar la temperatura al lenguaje", tanto por parte del Gobierno como de los manifestantes.

"Hay que bajarle la temperatura al lenguaje. Tenemos que encontrar un espacio sobre el cual se pueda negociar [y definir] qué cosa es negociable. [Hay que] empezar a negociar en serio. Desde el Ejecutivo debe haber un cambio”, indicó.

Asimismo, el parlamentario consideró que el Gobierno "ha hecho mucho énfasis" en la defensa del estado de derecho.

“Queda claro que la visión del gobierno de la señora Dina Boluarte y su primer ministro ha hecho mucho énfasis en la defensa del orden constituido, de la libertad de terceras personas y de la vida, porque la Policía no está para masacrar a nadie, sino para defender a los 33 millones de peruanos", indicó.

Además, el congresista Anderson consideró que al Ejecutivo "le ha faltado tener empatía con las demandas legítimas de la población" y canalizar un "diálogo firme".

“El gobierno ha generado espacios de diálogo, se ha hablado del Acuerdo Nacional y cosas que son muy arriba y etéreas, cuando se necesita un diálogo firme, fuerte y transparente”, remarcó.