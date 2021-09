Congreso busca regular la cuestión de confianza. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga reconoció que la reciente aprobación en la Comisión de Constitución del Congreso de un dictamen sobre la cuestión de confianza es un tema polémico; sin embargo, señaló que "el Congreso siempre interpreta la Constitución" y permanentemente "ha hecho distintas interpretaciones constitucionales".

"Una cosa es que en algunos casos esta interpretación haya sido equívoca y en otros casos haya sido natural o aceptada. A mí me parece que el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución es una norma constitucional, es una norma válida porque pretende dar una interpretación natural a lo que está en el artículo 132 de la Constitución para evitar que se haga una interpretación absurda", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado recordó que en el gobierno de Martín Vizcarra se hizo una mala interpretación de la Constitución al utilizar una supuesta negación fáctica de la confianza para cerrar el Congreso. Al ser consultado sobre la validez de esta decisión hecha por el Tribunal Constitucional, Quiroga mencionó que el argumento no fue ratificado.

"El Tribunal Constitucional consideró que era mucho más complicado regresar al Congreso anterior que caminar sobre lo que ya se había hecho porque si hubiese dicho que la disolución era inconstitucional, de acuerdo a la propia Constitución, el Congreso anterior regresaba y el Gobierno caía, entonces el Tribunal consideró en mayoría que era más complicado eso que lo que ya se había hecho", indicó.

Comisión de Constitución aprueba dictamen que regula la cuestión de confianza

El martes pasado, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que regula la cuestión de confianza a través de la interpretación del artículo 132 de la Constitución.

El predictamen del grupo parlamentario establece en su conclusión que la Comisión de Constitución recomienda interpretar que el planteamiento de una cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial esté referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo "relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno" y no a la aprobación o no de reformas constitucionales.

Como se recuerda, luego de obtener el voto de confianza del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no descartó la posibilidad de plantear cuestión de confianza ante el Parlamento, en la eventualidad de que haya intentos de censura a los ministros de Estado.

En declaraciones a RPP Noticias, el representante del Ejecutivo descartó que vaya a hacer cambios dentro del Gabinete. En ese sentido, al ser consultado sobre cómo respondería ante la posibilidad de que se interpele a ministros, dijo que recurrirían a dicha medida.

"Bueno evaluaremos, porque si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza y veremos. En este momento no tenemos tomada ninguna decisión, porque esto no es juego, o sea si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa", señaló

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: