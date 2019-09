Mauricio Mulder | Fuente: RPP

El parlamentario aprista, Mauricio Mulder, consideró este lunes que si hay la "absoluta certeza" de alcanzar más de 87 votos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, entonces no se debería escuchar la exposición del premier Salvador del Solar en el Pleno del Congreso.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el legislador aclaró que la sesión del Pleno de hoy solo está programada para la elección de los integrantes del máximo órgano constitucional. Sin embargo, la Junta de Portavoces puede variar la agenda para conocer el proyecto de ley del Ejecutivo.

"Todo va a depender del análisis que se haga de la posibilidad de hacer una elección de los miembros del TC en ese momento. Si hay la absoluta certeza de que se pueden tener más de 87 votos, yo sí iría con todo y no variaría para nada la agenda del Congreso. Pero si no se tiene esa certeza, ¿para qué vamos a estar en una posición en la que no se va a obtener absolutamente nada?", dijo.

Mauricio Mulder señaló que el mandatario Martín Vizcarra tiene una posición "anticonstitucional, dictatorial y sediciosa". Esto luego que el Jefe de Estado afirmara que si el Pleno no decide escuchar a Salvador del Solar consideraría como denegada su cuestión de confianza y por tanto seguiría la disolución del Congreso.

"Él no tiene atribuciones para hacer interpretaciones de esa índole. Y queda absolutamente claro que en el Congreso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en varias sentencias las decisiones solo pueden tomarse con el voto. No puede interpretarse una no decisión en determinado sentido. Eso es golpismo puro", manifestó.