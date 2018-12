Un fuerte enfrentamiento ocurrió esta mañana durante el debate del Consejo Directivo sobre la formación de nuevas bancadas. Los protagonistas fueron el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la congresista fujimorista, Luz Salgado, quien lo increpó por no acceder a una solicitud de su compañero de bancada Miguel Torres. El reclamo de Salgado no fue tomado de buena manera por Salaverry, quien en reiteradas oportunidades le pidió que "aprenda a respetar".

El hecho se inició durante la intervención de Torres, quien le solicitó a Salaverry que ponga orden para evitar las interrupciones de Yonhy Lescano. El presidente del Congreso no respondió a su pedido y, por el contrario, le pidió que continúe con su intervención. Al parecer, esto generó la molestia de Salgado y la respuesta de Salaverry.

- Torres: Presidente, si puede poner orden por favor.

- Torres: Presidente estoy esperando que ponga orden.

- Salaverry: Estoy esperando que usted continúe porque no veo que haya…

- Torres: Yo creo que usted sabe que no deben haber interrupciones.

- Salaverry: Usted mismo fue el que me pidió que no me meta en el debate. Entonces continúe.