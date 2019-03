El presidente del Congreso criticó las expresiones de la congresista Mercedes Aráoz, de señalar que "hay que sincerar" el sueldo de los congresistas. | Fuente: Andina

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry criticó las expresiones dichas por la vicepresidenta y congresista, Mercedes Araoz, quien en la previa señaló que se debía "sincerar" el sueldo de los congresistas, pues dicha cifra se mantiene congelada por diez años y durante este periodo incrementó "el costo de vida":

En declaraciones a Canal N, Salaverry señaló lo siguiente. "En un país donde cientos de miles de peruanos ganan el sueldo mínimo, decir que el sueldo de un congresista es poco, que no te alcanza, es una cachetada a esas familias".

Estas declaraciones se dan en el marco de las críticas que se dan a las denominadas 'semanas de representación', en que se descubrieron presuntas irregularidades. Para Salaverry, estas fechas no han ayudado al parlamento desde que fue instaurado.

"Yo si considero que las representaciones es permanente, el congresista representa a la Nación y no solo a los electores. Plantear una semana de representación para que el congreso paralice sus funciones y acudan a sus regiones parece un error, no ha funcionado, desde el año que se implantó esta medida, casi ocho años, el congreso no ha mejorado su credibilidad, su aprobación. La gente no siente más cerca a su congresista, sino todo lo contrario", refirió.

Ante esto, el presidente del Congreso, manifestó en opinión personal, "que el congresista debe ir a sus regiones en el momento que considere necesario y para eso no tiene que paralizarse todo el congreso", asimismo que esta asignación del bono "sea eliminado" a fin que se deje de lado las críticas y continúen su trabajo.

De otro lado, criticó lo dicho por el parlamentario Gilbert Violeta, quien dijo que dependía de él el retiro del bono de representación. "Parece que hay congresistas que ya empezaron la campaña, pero yo les diría que enfoquen sus ataques a quienes serán candidatos, no contra mí que lo único que quiero es llegar a julio con un mejor congreso. El congresista Violeta está equivocado", dijo.

Señaló que la semana de representación está estipulado en el reglamento del congreso, por lo que si esto requiere de ser eliminado o corregido, sea mediante la presentación de un proyecto de ley. Ya el congresista verá si es consecutivo o alternado. "El dinero no depende del presidente, depende de un acuerdo de junta directiva", refirió Salaverry.