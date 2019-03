Daniel Salaverry exige a Úrsula Letona mostrar video de supuesta agresión contra Karina Beteta

Daniel Salaverry fue acusado de agredir verbalmente a Karina Beteta. | Fuente: Congreso de la Republica

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre las declaraciones de la parlamentaria Úrsula Letona, quien aseguró ser testigo de una supuesta agresión verbal suya contra la legisladora de Fuerza Popular Karina Beteta.

"Exijo a la congresista Letona que muestre el supuesto video", escribió. Salaverry, quien más temprano negó las acusaciones de Beteta y dijo que nunca le faltó el respeto, pidió que se inicien las invesigaciones sobre este caso cuanto antes en la Comisión de Ética.

"Pido a la Comisión de Ética que inicie las investigaciones ¡Basta de mentiras!". agregó. El también congresista indicó que esta supuesta agresión sale a la luz para "tapar denuncias" luego de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abriera investigación a Beteta y otros cinco congresistas por cobro irregular de gastos por representación.

"El Perú está cansado de esta manera de hacer política", expresó.

Primero intentaron censurarme, ahora inventan acusaciones que rechazo tajantemente.Exijo a la congresista Letona que muestre el supuesto video. Pido a la Comisión de Ética que inicie las investigaciones. Basta de mentiras !!! — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 12 de marzo de 2019

La denuncia

Este martes, Karina Beteta denuncó que Daniel Salaverry le faltó el respeto luego de que no colocara en agenda un proyecto de ley de la parlamentaria para que se pueda discutar. Tras increparle, la congresista dijo que el presidente de la Mesa Directiva la insultó diciéndole "vete a la mierda, no me jodas".

La congresista Úrsula Letona salió a defender esta denuncia y dijo que tenía un video de la agresión ya que ella fue testigo. "Estuve cuando ocurrió y no solo estuve yo, hemos sido varios que estábamos presentes (...) No hay forma de justificar esta agresión lo que le toca como cabellero es disculparse", comentó.