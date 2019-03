Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, reconoció sentirse incómoda al sesionar con Yonhy Lescano, denunciado por acoso sexual, cuyo caso se ve dentro de este grupo parlamentario. En diálogo con RPP Noticias, la congresista consideró que el legislador de Acción Popular debería haberse apartado de manera voluntaria.

"Efectivamente, no (se siente cómoda). He sido muy clara en indicar que, si estuviera dentro de nuestras competencias mantenerlo al margen por esta investigación tan delicada, lo hubiéramos hecho; sin embargo, por ese mismo hecho hemos decidido tocar exclusivamente ese tema para darle solución inmediata", dijo en Ampliación de Noticias.

Sánchez precisó que no se llegó a presentar un documento que solicitaba la separación de Lescano de la Comisión de Ética. No obstante, aclaró que no está dentro de las competencias de este grupo parlamentario apartar al congresista.



"El documento no ingresó nunca a la comisión. Hay una opinión muy particular de que el congresista Lescano debería abstenerse por el momento. Mientras duren las investigaciones el congresista debería pedir licencia a la comisión, pero eso ya depende de él", dijo.

La titular de la Comisión de Ética también consideró que un eventual retiro de las bancadas que se opongan a la presencia de Lescano podría perjudicar al desarrollo de la investigación que se realiza sobre este caso. Al respecto, anunció la llegada de nuevos elementos y la próxima realización de una nueva audiencia.

"La investigación no va a ser de manera transparente, objetiva y seria, como lo venimos desarrollando en la comisión", señaló tras reiterar que un eventual retiro de Yonhy Lescano depende de su bancada o de él mismo.