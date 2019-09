Daniel Salaverrry fue suspendido por el Congreso. | Fuente: RPP Noticias

El suspendido congresista Daniel Salaverry consideró en una entrevista con RPP Noticias que Fuerza Popular, su anterior bancada, se ha convertido en una "oposición destructiva" que, además de generar inestabilidad, "ha llevado al país a la crisis actual".

Pese a este cuestionamiento, el extitular del Parlamento consideró que esta situación también es responsabilidad del Gobieno. Para Salaverry, la gestión del presidente Martín Vizcarra "gobierna solo e intenta resolver los problemas del país sin convocar a fuerzas políticas que tienen que participar en este proceso".

"Es lamentable la situación a la que hemos llegado por responsabilidad de ambos poderes del Estado. De un poder como el Congreso, cuya intransigencia por parte de una bancada mayoritaria no ha permitido tener un diálogo constructivo y se fue convirtiendo, no en una oposición democrática y constructiva, sino una oposición destructiva que no solamente ha generado inestabilidad, sino que ha llevado al país en una crisis”, señaló.

Daniel Salaverry fue presidente del Congreso. | Fuente: RPP Noticias

En otro momento, señaló que conversó con el presidente Vizcarra; sin embargo, negó hayan hablado sobre la posibilidad de integrar el Consejo de Ministros, tal como se especuló. "Él no me lo ha planteado ni nadie cercano a él. Han sido solamente rumores", dijo.

"Lo que le he propuesto al presidente ya se lo he dicho en persona y en privado, ya dependerá de él si es que escucha o no. Yo sí creo que no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo los capitales que hoy en día se están yendo a otros países", precisó.

Salaverry evitó responder si considera constitucional el proyecto de adelanto de elecciones planteado por el Ejecutivo. Sin embargo, insistió en que es necesario tomar medidas para resolver "el grave problema" que representa la situación actual de la economía y que genera falta de inversiones y desempleo en el país.

"Para resolver el problema económico tenemos que bajar el ruido político, generar un clima de estabilidad, predictibilidad, seguridad jurídica y seguridad política. Si para generar eso necesitamos renovar el Congreso y el Ejecutivo a través de elecciones, que así sea, pero no para contentar a un grupo político ni al presidente", dijo.