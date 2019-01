Luz Salgado anunció que continuarán con la moción de censura. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Luz Salgado, secretaria general de Fuerza Popular, reconoció que no cuentan con los votos suficientes para censurar esta tarde al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Sin embargo, señaló que mantendrán esta medida "por una cuestión de honor".

"Estamos solos, sabemos que no tenemos los votos, pero estamos defendiendo nuestro honor como congresistas y, sobre todo, que se aplique la norma porque si no se le va a seguir escapando de las manos si no aplica el reglamento del Congreso", declaró a RPP Noticias.

Salgado también señaló que pudo conocer por intermedio de varios congresistas de su bancada que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry "ha ido llamado a uno por uno de nuestros congresistas para que se pasen con él y no firmen la moción de censura".

"Nos han comunicado a los voceros que los han llamado. No puedo dar nombre, pero lo que puedo decir es que nadie puede obligar a nadie a estar en una bancada que no se siente cómodo. Vamos a respetar esa decisión y vamos a ver los motivos de la renuncia", dijo.

En otro momento, la representante de Fuerza Popular lamentó la reciente renuncia de cinco legisladores de esta bancada, aunque consideró que este "fenómeno" ha ocurrido en otros partidos que también fueron mayoría en el Parlamento.

"Manejar una bancada bastante grande no iba a ser fácil. Lo estamos comprobando y la prueba es que hoy somos 56. Necesitamos un replanteamiento porque de la crisis van a salir oportunidades (…) Los que estemos haremos el fortalecimiento de la bancada", dijo.

Salgado reconoció que el partido ha cometido errores como la falta de comunicación al interior de la bancada. No obstante, cuestionó que en algunos casos la oposición busca "tener a Fuerza Popular como culpable de todo lo que ocurre en el país".