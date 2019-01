Fuerza Popular presentó moción de censura contra Daniel Salaverry. | Fuente: Foto: Congreso

El Pleno del Congreso discutirá este jueves a las 6 de la tarde la moción de censura presentada por Fuerza Popular en contra del presidente del Congreso, Daniel Salaverry Desde el fujimorismo anunciaron que esta medida fue tomada por "sus reiteradas infracciones al Reglamento del Congreso”, señaló el vocero Carlos Tubino.

Tubino señaló que el partido defiende la Constitución y las leyes “en toda circunstancia, exigiendo respeto, al igual que todas las bancadas”. La decisión se da en menos de 24 horas luego de que el propio Tubino descartara que la bancada fujimorista planeara presentar un pedido de censura, desmintiendo así lo dicho por su colega Alejandra Aramayo, cuyas declaraciones –dijo el vocero- no representaban a Fuerza Popular “íntegramente”.

“La congresista Aramayo puede opinar y tiene todo el derecho de dar su opinión. Ella no es vocera ni representa a Fuerza Popular integralmente, ella se representa a sí misma”, había dicho en ese momento. No obstante, no descartó que evaluarían la posibilidad.



El Cong. Francesco Petrozzi cuando renunció a la @BankadaFP tuvo q dejar la Presidencia d la Comisión d Cultura. Puede el Presidente d Congreso renunciar a su Bancada y continuar en su Función? Lo permite el Reglamento del Congreso que tiene Fuerza de Ley de acuerdo Constitución? — Carlos Tubino (@TubinoCarlos) 9 de enero de 2019

Tras conocerse que la moción de censura presentada por la bancada fujimorista será vista este jueves a las 6 de la tarde -como único tema de la agenda del Pleno para ese día- el vocero de Fuerza Popular cuestionó desde sus redes sociales que Daniel Salaverry continúe al frente del Parlamento.

Tubino recordó que Salaverry anunció hace poco que presentará su renuncia a Fuerza Popular. En su opinión, esto podría generar que abandone la presidencia del Congreso debido a que fue con la bancada fujimorista que llegó a este cargo.

El vocero de Fuerza Popular recordó el caso del congresista Francisco Petrozzi, exintegrante de esta bancada, que tuvo que dejar la presidencia de la Comisión de Cultura cuando renunció al fujimorismo. Sin embargo, cabe precisar que el formar parte de una bancada es requisito para postular a la presidencia del Congreso.