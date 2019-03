Daniel Salaverry: "Se prohibirán los viajes al extranjero de congresistas en semana de representación"

Daniel Salaverry, presidente del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La Mesa Directiva acordó prohibir los viajes al extranjero en semana de representación para evitar un cobro irregular de dinero por parte de los congresistas que no cumplieron esa función por estar fuera del país, anunció el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

"Hemos tomado la decisión de firmar un acuerdo de Mesa Directiva para prohibir los viajes al exterior de los congresistas si es que estos coinciden con la semana de representación", señaló Salaverry en declaraciones a RPP Noticias.

Esta medida se toma luego de que el programa Cuarto Poder revelara que los legisladores Segundo Tapia, César Segura, Karina Beteta, Freddy Sarmiento, Mario Molina (Fuerza Popular) y Jorge Castro (no agrupado) cobraron cheques por 2,800 soles por semana de representación pese a estar fuera del país con pasajes y viáticos pagados por el Congreso.

Salaverry calificó de grave esta denuncia y consideró que este tema debe ser visto por las instancias correspondientes como la Comisión de Ética y, de ser el caso, el Ministerio Público para determinar las responsabilidades.

"Hay que ver cuál ha sido el problema, si ha sido un tema netamente administrativo, ético o un delito. No soy abogado, no me voy a atrever a tipificar este tema, pero seguramente esto se va a investigar y se va a determinar si hay responsabilidades", señaló.