El congresista se disculpó por sus expresiones en cuanto a la relación entre Martín Vizcarra y Richard Cisneros. | Fuente: Andina

El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, aprovechó su participación durante el debate de la moción de censura en contra de la ministra de Economía para pedir disculpas por sus expresiones sobre Martín Vizcarra y Ricardo Cisneros.

"No soy homofóbico, no soy discriminador", dijo. Urresti negó además que el en algún momento haya discriminado a otra personas en su vida.

"Quiero disculparme porque jamás he discriminado a alguien por su religión, su raza o su sexo", agregó. En horas más tempranas, el parlamentario fue duramente criticado en redes sociales por dejar entrever una relación entre el presidente y el cantante.

"Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual. Ahora no sabemos qué cosas hacen ustedes en Palacio, no sabemos qué secreto oscuro guarda este siniestro personaje", dijo.

Al respecto, Urresti indicó que lo dijo con el fin de demostrar que Richard Cisneros es un "personaje oscuro". "Fue mi afán por lograr que se entienda que existe este señor de baja catadura moral que tiene prisionero al presidente", indicó.

"Retiro esas palabras que mis enemigos están aprovechando", señaló. El Congreso de la República debate desde las 9 de la mañana la moción de censura a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.

La moción de censura a Alva fue presentada por legisladores de diversas bancadas, luego que la ministra Alva respondió ante el Pleno dos pliegos interpelatorios referidos al manejo económico del país en el contexto de la pandemia.

OTRAS DISCULPAS



Alrededor del mediodía, el congresista pidió disculpas sobre su declaración a la prensa. "Soy pro LGTBQ+", dijo. "Jamás estaré en contra de cualquier tipo de discriminación", agregó.

Sin embargo, horas más tarde, el parlamentario corrigió nuevamente sus palabras y aseguró que se refería a que siempre estará en contra de cualquier acto discriminatorio.

"Hoy tuve un lamentable lapsus linguae. Dije 'jamás', en lugar de 'siempre'. Ofrezco mis disculpas públicas por ello. Claro, la gentita de siempre quiere presentarme ahora como discriminador. Sigan intentándolo, nadie les cree", escribió en su cuenta de Twitter.

NUESTROS PODCASTS:

'Informes RPP': La situación del turismo en medio de la pandemia