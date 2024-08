Darwin Espinoza calificó de "chisme barato" supuesto altercado entre su esposa y trabajadora

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Darwin Espinoza: "Chismes baratos que solamente buscan desprestigiar"

El congresista Darwin Espinoza negó que se haya producido un altercado entre su esposa y una trabajadora del Congreso y arremetió muy ofuscado contra los perodistas que le consultaban el tema. | Fuente: RPP

El legislador Darwin Espinoza calificó de "chisme barato" un supuesto altercado violento entre su esposa, Bélgica Arangoitia, y una colaboradora del Congreso de la República, con quien, según un informe periodístico de Latina, habría mantenido una relación sentimental.

"Acabo de cruzarme con Gonza a la entrada y me dijo que, efectivamente, solamente eran comentarios que efectivamente sale de un chisme de un medio de comunicación que malinforma y luego se va haciendo más grande", dijo el parlamentario a la prensa tras conocer que el legislador Américo Gonza (Perú Libre), confirmó el incidente tras hablar con seguridad del Congreso.

De esta manera, el parlamentario negó la existencia de una pelea entre Bélgica Arangoitia y Stephania Cuya Bezzolo. Sin embargo, existe el registro de visitas de su esposa al Congreso de la República.

"La señorita no trabaja desde el 2021, solamente estuvo dos meses, después no ha vuelto a trabajar conmigo (...) ¿A qué oficina ha ido? averigüen bien, hasta malinforman. Yo lo voy a denunciar a Latina por estar hablando estupideces, porque lo único que están sacando son chismes baratos que solamente buscan desprestigiar. Ustedes afirman algo que no ha pasado", dijo ofuscado.

"Ustedes sean serios, son un medio de comunicación. Fácil es difamar y después se ponen a lloriquear cuando el Congreso quiere sacar normas que pueda regular esos chismes baratos, esas difamaciones que ustedes sacan", expresó el parlamentario a modo de advertencia a los periodistas.

Según fuentes de RPP, Bélgica Arangoitia llegó la tarde del martes, 20 de agosto, al despacho de Darwin Espinoza en el edificio Fernando Belaúnde, ubicado en el jirón Huallaga, en el Cercado de Lima. Tras arribar al lugar para reclamar la presencia de Stephania Cuya Bezzolo en la sede parlamentaria, se habría producido una pelea que terminó en la alfombra del lugar.

Cabe indicar que existe una denuncia periodística de abril de este año sobre un presunto favor que le pidió Darwin Espinoza a la congresista Kira Alcaraz para que contrate a Stephania Cuya Bezzolo como trabajadora y asistente de su despacho. Días después, la legisladora de Podemos Perú anunció su decisión de separar a la mujer del cargo.

Diversos congresistas como solicitaron separar a Stephania Cuya Bezzolo e iniciar investigación en Comisión de Ética contra Darwin Espinoza tras el incidente.