Kira Alcarraz anunció la separación de trabajadora allegada a Darwin Espinoza tras denuncia de intercambio de favores

La congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) se pronunció ante la prensa por la polémica acerca de una supuesta contratación de una allegada del parlamentario Darwin Espinoza a cambio de un cupo en la Comisión de Ética, entre otros intercambios con dicho legislador.

Como se sabe, el dominical Punto Final dio cuenta de que el despacho de Alcarraz Agüero habría contratado a Stephanía Cuya Bezzolo, quien sería pareja del vocero de la bancada de Acción Popular, a cambio de que se le cediera el cupo de dicha agrupación política en la referida comisión.

Además, el congresista Espinoza habría contratado a Myrna Mosso, quien se habría desempeñado como coordinadora del despacho de Alcarraz entre el 2021 y 2022. Dicho contrato, según el reportaje, se habría dado el mismo mes en que Cuya Bezzolo fue empleada por la congresista.

También se señaló que Alcarraz votó en abstención cuando en la Comisión de Ética se abordó el caso de Darwin Espinoza por, presuntamente, utilizar recursos del Parlamento para inscribir su movimiento político.

"Tengo toda la libertad de contratar a quien yo crea conveniente"

Al respecto, Kira Alcarraz negó haber "negociado un cupo de trabajo" con Darwin Espinoza y dijo desconocer detalles de la vida personal de sus trabajadores.

"La vida personal de cada trabajador es su vida personal, yo no le voy a preguntar qué hace o qué no hace y con quién está. Lamentablemente, esto ya se está tergiversando y quieren hacer una novela y me quieren inmiscuir a mí por el cupo de Ética", indicó.

"¿Por el cupo de Ética cobras algo más? ¿El cupo de Ética te da más personal? No. El cupo de Ética solamente es para que puedas votar, y tu votación que ha sido una, y que uno puede equivocarse, así como hacemos en el pleno, no quiere decir que lo he favorecido (a Darwin Espinoza) porque todos votaron a favor. Si no lo saben, yo rectifiqué mi votación y mandé el documento donde también voté a favor para que se inicie la investigación", aseveró.

Asimismo, la parlamentaria indicó que había decidido separar de su despacho a Cuya Bezzolo y reiteró que "jamás" había "negociado" un voto o un cupo de trabajo.

"Jamás he negociado un voto, jamás he negociado un cupo de trabajo (…) Ahora estoy tomando acciones correctivas porque obviamente esto ya trasciende y no quiero que se siga creando una novela (…) Ya evalué, ya decidí la separación de la señorita hasta que esto se vea, porque mi trabajo pesa mucho más", indicó.

A su vez, indicó que no le recomendaron a Stephanía Cuya, y que si la contrató fue porque tiene la "libertad" de contratar a quien "crea conveniente".

"A mí no me recomendaron a la señorita Stephanía, ni yo tampoco intercambié. ¿Por qué tendría que intercambiar? ¿Acaso es familiar mío? No es familia mía, que tengo una amistad, sí es verdad, pero están hablando de una negociación. ¿Qué puedo ganar yo si dicen que he puesto el cupo de una señorita que es de otro partido?", señaló.

"Yo la contraté y tengo toda la libertad de contratar a quien yo crea conveniente; pero los congresistas no solo contratamos a personal de confianza, sino que pasa por Recursos Humanos del Congreso y ellos hacen los filtros. Si en Recursos Humanos me hubieran dicho que no calificaba, no se le contrata. Ella sí calificaba, yo la he puesto como auxiliar, no como asesora porque le falta mucho", añadió.

En ese sentido, consideró que Cuya podía ser contratada como auxiliar de su despacho pese a no tener estudios universitarios concluídos, ya que solo se pide experiencia en administración.

"Como auxiliar basta que solamente tengas temas administrativos, que hayas trabajado en algo administrativo, es lo único. Ella es auxiliar, no asesora, ese es otro nivel", subrayó.

"¿Ahora yo tengo que ver el tema personal de mi personal? ¿O sea le tengo que preguntar ‘eres homosexual, eres lesbiana, cuántas parejas tienes?' Yo no voy a estar preguntando, sonará feo, pero a quién te levantas y a quién no te levantas. Ese es un tema de ella. En todo caso, el único que tiene que dar la respuesta es tanto ella como él", puntualizó.