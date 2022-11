Jorge Paredes estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El abogado penalista Jorge Paredes consideró que la denuncia presentada por cuatro congresistas de la bancada de Acción Popular, sindicados como ‘Los niños’, contra la lobista Karelim López “debería ser desechada inmediatamente” por la Fiscalía.

“Esta denuncia en realidad debería ser desechada inmediatamente, porque no tiene ningún elemento de forma ni de fondo que establezca algún rasgo, una verosimilitud, de la comisión de algún delito de la señora Karelim López y el señor Zamir Villaverde”, opinó en Ampliación de Noticias.

Jorge Paredes se refirió así a la denuncia presentada por los acciopopulistas Ilich López, Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza contra Karelim López por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, negativa a colaborar con la justicia y denuncia calumniosa.

“Los dos primeros son los más erráticos, porque ¿cuál es el hecho?: Zamir Villaverde y Karelim López no concurrieron a una declaración. Eso no equivale a estos delitos por obstruir a la justicia, porque no hay una obligación aún del colaborador de concurrir a dar declaración, porque no terminó su corroboración”, comentó el especialista.

“Ellos están en una etapa de colaboración eficaz, aun en la etapa de corroboración; y su obligación de concurrir a declarar y a prestar declaración comienza con la firma del acuerdo. Entre sus obligaciones, será concurrir a declarar, porque se convierte en prueba de cargo de la Fiscalía”, añadió.

¿Y la denuncia calumniosa?

Para Jorge Paredes, la denuncia calumniosa “tiene menos fundamento”, porque -sostuvo- ni Karelim López ni Zamir Villaverde han realizado una denuncia contra ‘Los niños’.

“Ellos han narrado hechos que el fiscal ha considerado que tienen carácter delictivo. A raíz de los cuales y las pruebas que está recopilando y corroborando, ha anunciado una investigación contra estos señores y que tiene alguna verosimilitud, porque ya un juez ha decretado una medida contra ellos, una medida limitativa de derechos que es un impedimento de salida del país”, remarcó.

“Parecería una maniobra más bien publicitaria de tratar de convencer que han tomado la iniciativa de denunciar porque son inocentes y están abusando con ellos. De la lectura de estas 12 páginas [de la denuncia] no resiste un mayor análisis y un fiscal debería desecharlo rápidamente, porque no tiene contenido penal”, sentenció.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: