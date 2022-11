Diana Gonzales es la presidenta de la Comisión de Descentralización | Fuente: RPP

La presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Diana Gonzales, se refirió al proyecto de ley que busca eliminar los cargos de prefecto y subprefecto, y aseguró que el ministro del Interior, Willy Huerta, no se ha mostrado interesado en el tema. La parlamentaria de Avanza País calificó de "fantasma" al titular del Mininter, pues consideró que él debería ser el primero en preocuparse por el tema.

"Si alguien va a cuestionar por qué existen prefectos y subprefectos, cuáles son sus funciones, creo yo que el primero en defender esto debe ser la cabeza del sector, el ministro del Interior. El Congreso en su totalidad no lo censuró. Promovimos la moción de censura desde Avanza País, logramos 54 votos. Como institución no logramos censurar. Pero hoy el ministro no es más que un fantasma. No existe ministro del Interior", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Gonzales contó que se le extendió una invitación al titular del Mininter, pero este respondió que no podría asistir debido a un cruce de horarios.

"Invitamos al ministro del Interior. Asistió el viceministro indicando que hubo un cruce de horarios, lo cual es mentira. Nosotros sesionamos 8 a. m. y ellos empezaron 11 a. m. ese día. Finalmente, sustentó el director de Orden Interno, el señor Lenin Chuquilín. Y de igual manera oficiamos a PCM para que puedan estar dos representantes en una de las sesiones, pero no respondieron y no solicitaron reprogramación de fecha. Esto es una clara muestra del poco interés que tienen", agregó.

Cabe destacar que la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen para eliminar los cargos de prefectos regionales y subprefectos provinciales y distritales. Se espera que la iniciativa sea agendada en el pleno del Congreso para su debate.

Funciones de los prefectos y subprefectos

De acuerdo con la legisladora de Avanza País, la función de un prefecto es representativa de la cabeza del Poder Ejecutivo, el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, para asumir este cargo no se le piden algunos requisitos que consideró mínimos.

"Un prefecto hoy es la representación del presidente. Y hoy lo que están haciendo es el tema de las garantías personales. Es más, hablaban de la resolución de conflictos sociales. Pueden mencionar un sinfín de funciones. Vamos a ver cuáles son los requisitos que les piden a los prefectos y subprefectos en el caso de los provinciales y distritales. Ni siquiera les piden una carrera", aseveró.

Finalmente, Gonzales indicó que existe duplicidad de funciones, pues las labores realizadas por prefectos y subprefectos son también realizadas por funcionarios de la PCM y el Mininter.

"Este es un claro ejemplo de duplicidad de funciones, cuando PCM como el gran articulador del Poder Ejecutivo tiene una Secretaría Descentralizada que se encarga de ver conflictos sociales. Por encima de ello, el Ministerio del Interior tienen una Dirección de Orden Público, una Dirección de Orden Interno, que van a ver conflictos sociales. Ya tenemos dos. Y encima que prefectos y subprefectos también van a estar encargados de conflictos sociales. Eso es duplicidad de funciones", puntualizó.