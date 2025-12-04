Diana Gonzales cuestionó dictamen del REINFO y advierte debilitamiento en la lucha contra la minería ilegal

La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas indicó que el dictamen incluye cambios “de contrabando” que impedirían las exclusiones y generarían “impunidad pura y dura” para la minería informal.

Diana Gonzales, congresista de Avanza País y vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, advirtió que el dictamen aprobado por el mencionado grupo de trabajo y aprobado esta noche en primera votación por el Pleno del Congreso no solo busca extender el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026, sino que incluye disposiciones que podrían impedir el proceso de exclusión de mineros informales e incluso permitir el retorno de 50 000 registros ya retirados del padrón.

Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP, la congresista -quien presentó una cuestión previa ante el Pleno del Congreso para que se vote por separado la prórroga y el eventual retorno de los 50 000 mineros excluidos- sostuvo que dicho dictamen incorpora cambios “de contrabando”, entre ellos la suspensión de la mayoría de las causales de exclusión, lo que, según dijo, equivaldría a una “impunidad pura y dura”.

“Son aproximadamente 20 (causales de exclusión), se estarían quedando fuera 18. Dentro de las más importantes [quedarían sin efecto] realizar actividad minera en áreas privadas, obstaculizar acciones de verificación o fiscalización y el uso indebido de la inscripción del REINFO”, mencionó.

En ese sentido, indicó que la suspensión de las exclusiones debilitaría la capacidad del Estado para fiscalizar y controlar la minería ilegal.

“Es básicamente impunidad pura y dura: que hagan lo que quieran, no les va a pasar absolutamente nada, pueden invadir todo el territorio nacional y no les va a pasar absolutamente nada”, acotó.

La congresista cuestionó, también, la falta de claridad en la postura del Ejecutivo, al considerar que mientras el presidente del Consejo de Ministros señala que los 50 000 mineros excluidos no deben regresar, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) -según dijo- no ha expresado una posición firme.

“Yo sinceramente esperaba que el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, solicite participar del debate”, manifestó Diana González, y añadió que no parecer haber “una comunicación clara entre la PCM y el Minem”.