Gobierno respalda la ampliación del Reinfo hasta 2026, pero pide impedir el regreso de los 50 mil mineros excluidos

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, dijo que, si el dictamen del Legislativo no se adecúa a la posición planteada por el Gobierno, se observará la norma.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, presentó al Congreso de la República un documento que expone la posición del Poder Ejecutivo respecto del dictamen de la ampliación del proceso de formalización minera aprobado en la Comisión de Energía y Minas. El comunicado expone dos puntos fundamentales: la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un año y el no retorno de los registros excluidos.



“El Ejecutivo ha planteado dos puntos no negociables: postergar hasta por un año la vigencia del Reinfo, para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal, que no tiene afán de formalizarse; y el no retorno de los 50 000 mineros excluidos del proceso”, explicó.



El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) subrayó que, si el dictamen del Legislativo no se adecúa a la posición planteada por el Gobierno, se observará la norma.



En el documento entregado también se propone retirar la suspensión de los procedimientos de exclusión del Reinfo, debido a que esta medida impediría depurar registros que no cumplen los requisitos legales y afectaría la capacidad del Estado para enfrentar actividades vinculadas a la minería ilegal.



Asimismo, se precisa que las competencias de fiscalización ambiental corresponden a los gobiernos regionales, conforme a la normativa vigente, y no deben trasladarse al Ministerio de Energía y Minas.



Actualización de coordenadas

Por otro lado, el Ejecutivo recomendó suprimir la disposición referida a la ejecución de un censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal, medida ya contemplada en la Política Nacional Multisectorial de la Pequeña Minería y Minería Artesanal aprobada mediante Decreto Supremo 016-2022-EM.



El documento propone, además, adecuar la tercera disposición complementaria del proyecto de ley para que la actualización de coordenadas se limite a concesiones mineras colindantes y no a cualquier área del territorio nacional.



También plantea incorporar la denominación de “titular de una licencia temporal de producción minera” para las inscripciones vigentes en el Reinfo, con el fin de diferenciarlas de actividades ilegales, así como establecer la incorporación obligatoria de trabajadores en planilla como requisito del proceso de formalización.