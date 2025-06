Diego Bazán: "Renovación Popular no apoyará con el voto de confianza al gabinete Arana"

El parlamentario adelantó, a dos días de la presentación de los ministros ante el Congreso, que no ven ninguna voluntad de cambio por parte del jefe del Gabinete Ministerial.

Diego Bazán, congresista de Renovación Popular, anunció que su bancada no dará el voto de confianza al gabinete del primer ministro, Eduardo Arana, cuando se presenten este jueves ante el Parlamento.

"La bancada de Renovación Popular no apoyará con el voto de confianza al gabinete Arana y es una posición colegiada, creo yo que es lo más saludable teniendo en cuenta que no vemos voluntad del premier por una serie de peticiones que son lo mejor para el país... son temas de seguridad ciudadana y no observamos la mínima intención del premier por ejemplo en la pretensión de expulsar a los extranjeros y mandarlos a El Salvador", manifestó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Bazán consideró que Eduardo Arana, junto a la presidenta Dina Boluarte, deberían cambiar al ministro de Cultura por haber querido reducir el área de protección a las Líneas de Nazca, también manifestó estar a favor de retirar a César Sandoval como titular de Transportes.

"El ministro de Cultura debería ser censurado. Ha sido un error completo y no me queda duda de que ahí hay intereses como la minería ilegal, el haber recortado las poligonales de las líneas de Nazca... por su parte el señor Sandoval llega sin ningún antecedente de manejo del sector", expresó.

"Su desaprobación es merecida"

Bazán sostuvo que el 93 % de desaprobación que tiene la presidenta Dina Boluarte es mérito a su ineficacia y su falta de planteamiento de políticas públicas en beneficio de la población.

"Vemos que la señora no tiene conocimiento de los temas país y además de ello solo pide permisos para salir del país y evadir su responsabilidad como presidenta", puntualizó.