María Acuña dice que tiene copias de sus tesis perdidas: "En Chiclayo deben estar"

La congresista María Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), se pronunció sobre la polémica que se ha desatado en torno a sus tesis de maestría y doctorado. Esto luego de que el dominical Punto Final revelara el último domingo que la Universidad César Vallejo, propiedad de su hermano César Acuña, les indicó que los trabajos de investigación de la parlamentaria se perdieron a causa del fenómeno El Niño en 2017.

Al ser consultada por RPP si es que tiene una copia de sus tesis, la legisladora respondió que sí y que esta se debe encontrar en Chiclayo.

“[¿Tiene una copia?] Por supuesto, el tema del sacrificio y el trabajo, uno más aún que es madre, nos cuesta sacrificio y trabajo, es un tema muy importante: la educación. […] En este momento yo estoy viviendo en Lima. […] En Chiclayo debe estar [la tesis]. Yo voy a voy a verificar porque ahora yo estoy viviendo en Lima”, explicó.

Asimismo, la legisladora cuestionó al dominical que difundió la información sobre sus trabajos de investigación. Al respecto, dijo que el programa periodístico debió revelar la data en 2023, año en el que, según el medio, realizó la solicitud a la casa de estudios.

“Lo que hoy me enteré [es] que [el dominical], en el 2023, estaba pidiendo la información. Desde el 2023 ya tenía la información que la tesis se había malogrado y yo no sé por qué en este momento lo sacan. Deberían de [haberlo] sacado en el 2023. Es parte política, no sé qué tiene este dominical contra mi persona porque, teniendo una información desde el 2023, viene a sacarlo ahora”, indicó.

Declaraciones de la parlamentaria María Acuña. | Fuente: RPP / Diana Falcón

Las tesis perdidas

El último domingo, el dominical Punto Final difundió un reportaje en el que dieron cuenta de la respuesta de la Universidad César Vallejo ante una solicitud realizada por su unidad de investigación desde 2023 sobre las tesis con los cuales la legisladora María Acuña obtuvo el título de magíster y doctora.

La casa de estudios se vio obligada a responder, tras rechazar varias solicitudes del dominical, por ordenanza del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

De acuerdo con el dominical, la Universidad César Vallejo les informó que las tesis de Acuña se encontraban en el depósito de su sede en Chiclayo; sin embargo, estas se perdieron debido a un huaico que afectó sus instalaciones en el 2017.

La tesis que la legisladora presentó para obtener el grado de magíster en gestión pública se titula 'Satisfacción y clima laboral en los trabajadores de la GRED (Gerencia Regional de Educación) de Lambayeque 2015'.

Por otra parte, el trabajo que realizó para obtener el grado de doctorado en gestión pública y gobernabilidad lleva por título 'La gestión pedagógica y el desarrollo laboral de los docentes de educación primaria en las instituciones educativas'.