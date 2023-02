El congresista de Avanza País señaló que el debate de adelanto de elecciones "ya se agotó" en la presente legislatura | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

Tras la ampliación de la presente legislatura hasta el próximo 17 de febrero, se espera que el proyecto de adelanto de elecciones generales pueda volver a ser incluído en la agenda del Pleno.

Al respecto, el congresista Diego Bazán, de la bancada Avanza País, consideró que habría más posibilidad de llegar a un consenso si se deja de lado el tema de las reformas políticas y electorales previas a los comicios, y también la propuesta de un referéndum sobre una Asamblea Constituyente.

"Hay colegas que insisten con el tema de reformas. Así como no tenemos 87 votos para aprobar esta salida, tampoco tendremos 87 votos para aprobar las reformas. Ya no seamos insistentes y nos cerremos a la idea de que no nos vamos a ir si no hay reformas. Creo que hay que ceder en este tipo de situaciones al igual que la izquierda debería ceder en el tema de su Asamblea Constituyente", señaló.

En ese sentido, Bazán Calderón subrayó que desde el Parlamento no se puede "poner condiciones o trabas" que no van a permitir "llegar a acuerdos".

"Nosotros cedemos, ellos ceden y el tema va a tener que salir", remarcó.

Sin embargo, resaltó que Avanza País insistirá con la propuesta de que las fechas de los comicios generales sean en abril y julio del 2024.

"Avanza País insiste en las fechas de abril y julio del 2024. Esas son las fechas más responsables y se ajustan al calendario electoral (...) Las fechas planteadas para la salida deben respetar los calendarios electorales mínimos, tienen que respetar la democracia interna de los partidos", indicó.

No obstante, señaló que es posible que no se alcancen los 87 votos para aprobar las nuevas elecciones para esas fechas; por lo que consideró que el referéndum para aprobarlas sería una opción.

"No tenemos 87 votos, la izquierda va a bloquear esta iniciativa. No llegaremos a 87, pero podemos llegar a 65, lo que permitiría que nos vayamos a un referéndum y que el pueblo pueda decidir si se mantiene la fecha para el año 2024, porque se llega a la fecha, todavía", refirió.



"El debate ya se agotó en esta legislatura"

El parlamentario Bazán señaló también que el debate sobre el adelanto de elecciones "ya se agotó" en la legislatura ordinaria que finaliza el próximo viernes, por lo que consideró que podría retomarse en la segunda legislatura.

"Creemos que el tema, en esta legislatura, ya se agotó y en la próxima se tiene que abordar con mucha responsabilidad. Creo que se va a llegar a consensos. El Reglamento del Congreso es claro: 50 más 1 de los votos de los miembros del Congreso y el tema entra nuevamente a debate", indicó.

"Es una mentira decir que si se cierra la legislatura, el tema no se ve hasta agosto. Se puede ver en los próximos días. Si se cierra la legislatura el día 17, el día 20 podriamos estar viendo el tema", agregó.

El congresista de Avanza País señaló que el adelanto de elecciones "podría aprobarse el 20 de febrero" y que los "3 o 4 días" posteriores a la finalización de la actual legislatura "no marcan la diferencia".

"Nosotros no es que queramos que el tema no se vuelva a debatir más, sino que, en esta legislatura no existe un consenso claro. La siguiente legislatura empieza en unos días más, desde el cierre de la legislatura anterior. Entonces, no marca la diferencia", explicó.

Finalmente, el parlamentario se refirió al informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Dicho informe será sustentado por Diego Bazán y Lady Camones en el próximo Pleno.

"El lunes se reúne el Consejo Directivo y el jueves se podría estar votando en el Pleno. Tendrá prioridad y es uno de los temas pendientes en la ampliación de la legislatura. Según el Reglamento del Congreso, se requiere 50% más 1 de los votos fuera de la Comisión Permanente. Como somos 130 congresistas, fuera de la Comisión Permanente, serían 51 votos los que se requieren. Estoy seguro que existen más de 51 votos entre las bancadas del Parlamento", indicó al respecto.