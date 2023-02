Federico Llaque, presidente del Inpe, indicó que el recluso Pedro Castillo podría ser sancionado por la entrevista que brindó | Fuente: Minjus

Federico Llaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se presentó la mañana de hoy, viernes, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar acerca de las circunstancias en las que el expresidente Pedro Castillo dio una entrevista a la revista española El Salto, la cual fue publicada el último martes.

“Si algún medio de comunicación quisiera entrevistar a un privado de libertad, nos solicita el permiso, nuestra unidad de prensa evalúa, nos hace una recomendación y la autoridad autoriza o deniega el permiso (…) Nuestro departamento de prensa acompaña al entrevistador y se lleva a cabo la entrevista. Existe un mecanismo para solicitarla", indicó.

En ese sentido, el presidente del INPE señaló que dicho medio de comunicación español "jamás" realizó una solicitud ante su institución para que se realizara la referida entrevista

“Existe una directiva en la institución que regula la concesión de una entrevista. En el presente caso, no la solicitaron. Normalmente, la institución no admite este tipo de declaraciones, pasan por una evaluación, algunas de ellas son autorizadas. Pero, en el presente caso, no hemos tenido ninguna solicitud y menos la hemos autorizado”, refirió.



"En el caso de la revista El Salto, jamás hemos tenido un pedido de esta naturaleza, ni tampoco, en mi concepto, lo autorizaría”, agregó.

Asimismo, indicó que lo que se redactó por dicho medio "es parte de una fantasía" pues el autor de la entrevista, según dijo, no accedió a la celda que ocupa el expresidente en el penal de Barbadillo.

“Negamos que se haya dado un encuentro con algún periodista. Si se hizo la entrevista de alguna otra manera, es materia de investigación”, resaltó ante el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura.

Pedro Castillo podría ser sancionado

Además, el presidente del INPE indicó que el exjefe de Estado podría ser sancionado por haber dado la entrevista a la revista El Salto.

“Según la infracción (…), si es leve o grave, en su momento, el Consejo Técnico Penitenciario, después de escuchar al interno, tomara un decisión que puede ir desde una amonestación a una suspensión de la comunicación que implica la suspensión de visitas por determinados días”, explicó.

Llaque Moya señaló que Pedro Castillo ya se encuentra inmerso en una investigación por, presuntamente, haber infringido las normas del Inpe al realizar un "pronunciamiento político".

"Está prohibido hacer pronunciamientos políticos por lo que se ha iniciado un proceso disciplinario contra Castillo. El segundo es por la entrevista", indicó.

Por otro lado, el jefe del Inpe negó que los mensajes en redes sociales desde las cuentas del expresidente "salgan del penal del INPE".

“Le garantizo a la sociedad que desde el penal de Barbadillo no salen esos mensajes. El interno no tiene ninguna posibilidad de acceder a ningún medio tecnológico”, precisó.

Asimismo, resaltó que las visitas que recibe Pedro Castillo están "reguladas por ley", y que solo hay restricciones contra aquellos que están inmersos en el proceso de investigación que motivó la prisión del exmandatario.

“Aníbal Torres Vasquez no puede ingresar al penal, no ha ingresado y garantizamos que no ingresara mientras subsista el mandato judicial. Si algún juez restringe el ingreso a otros visitantes, cumpliremos con el mandato. Pero ninguno de los visitantes tiene restricción para ingresar al establecimiento penal”, explicó.