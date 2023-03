Diego Bazán mostró su preocupación por las órdenes que recibien los miembros de las Fuerzas Armadas y por ello espera que el titular del Mindef responda. | Fuente: Andina

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, consideró necesario una reestrcutración del Gabinete Otárola a raíz del manejo que se está llevando con las protestas sociales que conllevó a heridos y fallecidos como lo ocurrido en el río Ilave (Puno).

"Yo creo que hoy sí hay responsabilidad del sector Interior y Defensa, recomponer el Gabinete depende de la presidenta de la República", declaró en Todo se sabe de RPP TV.

"Existen procesos de control político, existe una responsabilidad política que quien dirige las políticas públicas en tema de defensa, en seguridad interna y en una zona como Puno, donde hay control del Ejército, es el Ministerio de Defensa. El premier, obviamente, está en otra responsabilidad", agregó el parlamentario.

A raíz de ello, no descartó en que citen al premier Alberto Otárola por la situación social del país, así como declare sobre su responsabilidad política, ya que ocupaba el cargo de ministro de Defensa cuando ocurrieron las muertes el 15 diciembre de 2022, en la región Ayacucho.

En esa línea, Bazán dijo que las Fuerzas Armadas viven en un estado crítico ante el manejo sobre las manifestaciones que suceden en diversas regiones del país en donde hay presencia militar. Por ello, el congresista planteó invitar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, al pleno del Congreso para que explique lo ocurrido en Puno y las protestas.

Bazán aseguró que el día jueves, fecha en que acudirá el ministro del Interior, Vicente Romero, planteará que el titular del Mindef responda en dicha fecha una vez aprobada la moción de invitación.

"Sin lugar a duda [las Fuerzas Armadas] viven un momento crítico. Los estamos mandando a una situación bastante complicada, sin ninguna medida protección, alimentados, protegidos, a donde dormir. En muchos de los casos con el impedimento que en ninguna situación extrema puedan utilizar las armas. Hay que saber cuáles son las órdenes que se dan, qué ordenes les han dado", declaró.

Sobre el ministro de Educación, Óscar Becerra —quien criticó a las mujeres aimaras que protestaron en Lima y expresó que “ni siquiera los animales exponen a sus hijos”—, el congresista Bazán dijo que el comentario "genera más odio, más violencia", y que el titular del Minedu tiene responsabilidad en el retorno a clases en la región Puno.

"El ministro de Educación, indiscutiblemente, es el responsable en que no puedan empezar las clases en Puno, y de que estoy seguro que no van a empezar el día 20, de que no se haya completado con habilitar toda la logística, de que los profesores no puedan a llegar a Puno a dictar clases. Este tipo de situación también conduzcan a que la presidenta pueda meditar, creo que sería un cambio saludable la salida del ministro de Educación", agregó.