Diego Bazán: Juan Carlos Lizarzaburu mintió al decir que pidió disculpas a Patricia Juárez por expresiones sexistas

Diego Bazán, presidente de la comisión de Ética, manifestó este lunes que el congresista Juan Carlos Lizarzaburu cayó en contradicciones durante su participación en la sesión donde se evalúa la denuncia en su contra por expresiones sexistas.

El parlamentario señaló que el legislador fujimorista mintió al decir que se había disculpado con su colega Patricia Juárez. Esto porque ella misma lo dijo así en la sesión.

"Resulta grave las contradicciones en las que ha caido hoy. Saludo la participación de la congresista Juárez que no ha estado invitada, no queríamos exponerla a una situación incómoda en esta sesión; sin embargo, ella ha sido clara: nunca hubo las disculpas y por supuesto esto abona a una sanción ejemplar, pero no puedo adelantar cuál será la sanción", comentó a RPP.

Bazán también señaló que en un plazo máximo de 10 días tendrán un informe final que será puesto a votación. A Lizarzaburu se le acusa por la presunta comisión de actos contrarios a la ética parlamentaria, cuando el pasado 13 de diciembre, durante la octava sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pronunció frases sexistas contra la congresista Patricia Juárez.

Lizazaburu, durante su participación en la comisión, insistió en que las frases que dijo fueron expresadas en el contexto de una conversación privada, además afirmó que se allanará a la decisión final que se tome en el grupo parlamentario.

Por su parte, Patricia Juárez pidió que se aplique la máxima sanción a su colega de bancada por sus palabras contra ella.

"Es una situación deleznable como la califiqué. Creo que se debe dar la máxima sanción, porque es lo que corresponde. Felizmente tengo esa entereza y ánimo para enfrentar estos temas, así que, creo que esto debe servir como un ejemplo para otras mujeres, para que cesen este tipo de comentarios sexistas, que afectan la dignidad", afirmó en la comisión de Ética.

Censura a ministro

Diego Bazán también anunció que impulsará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, si no aclara de dónde salieron las granadas peruanas que se usaron en el conflicto armado en Ecuador.

“Si no tiene una respuesta clara y no nos dice de dónde han salido las granadas de Ecuador, que se sabe son de Perú, y de dónde salen las granadas que se utilizan para extorsionar a empresarios en el país, lo que corresponde es que el ministro Chávez Cresta se vaya”, declaró Bazán tras la sesión de la Comisión de Ética.