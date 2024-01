Diego Bazán propone proyecto para que parlamentarios puedan pedir hasta 30 días de licencia por año

Congreso "Patricia Chirinos debería cumplir con su semana de representación", dijo Diego Bazán

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, planteó un proyecto de ley para que los parlamentarios puedan pedir hasta un máximo de 30 días de licencia sin goce de haber por año a fin de que no utilicen este recurso de manera indiscriminada.

"El proyecto no pretende dar vacaciones a los congresistas, sino regular todo el desorden que se ha generado en el Parlamento cuando los congresistas de manera indiscriminada piden licencias sin goce de haber a libre discreción. Si bien son licencias no remuneradas, lamentablemente no hay un tiempo límite", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"El año pasado en la Comisión de Ética procesamos a la congresista Digna Calle y no pudimos castigarla porque existía un vacío legal al respecto. Entonces lo que pretende el proyecto es que máximo el congresista va a poder pedir licencia sin goce de haber por un mes. Además, la licencia tendría que ser aprobada por el Consejo Directivo del Congreso y tiene que ser pedida con anticipación", agregó.

Además, refirió que la legisladora Patricia Chirinos, quien se encuentra actualmente en España, debería haber cumplido con la semana de representación. No obstante, como sucedió con Digna Calle, al considerar que existe un vacío legal no podría ser sancionada.

"Siempre he sido bastante crítico de los congresistas que en semana de representación piden licencia. Se tiene que cumplir con la población que nos ha elegido. Esta no es la excepción. Creo que la congresista Chirinos debería cumplir con su semana de representación", manifestó.

"Patricia Chirinos, como sabemos —y es de público conocimiento—, no está en el país. Ha renunciado a lo que se entrega por semana de representación y está con licencia sin goce de haber. Esto sucede con varios parlamentarios. Lo que busca este proyecto es impedir que a libre disposición el congresista pueda tener estos permisos", añadió.

"Alberto Otárola ha cumplido su ciclo"

En otro momento, se refirió a la necesidad de un cambio en el gabinete ministerial y dijo que el presidente de la PCM, Alberto Otárola, debería dejar el cargo.

"Creo que es importantísima una reingeniería total del gabinete (...). Creo que el cambio debe ser de varios de los ministros, no de todos. El premier ha cumplido su ciclo y debe dar un paso al costado", finalizó.