Diego Bazán sobre mensaje presidencial: "La inseguridad ciudadana no se resuelve solo con iniciativas legislativas"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, durante su mensaje presidencial por Fiestas Patrias, solicitó al Congreso facultades legislativas, por 120 días, para "aprobar medidas" para "enfrentar, con mayor dureza y eficiencia, a la delincuencia y la criminalidad".

Además, presentó un proyecto de ley que "incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana".

Al respecto, el congresista Diego Bazán, presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento, consideró que la mandataria se enfocó "en hacer un discurso en base a propuestas de iniciativas legislativas".

“Definitivamente faltaron varios detalles (...) Hay que entender que las soluciones a los problemas del país, hoy, no van por iniciativas legislativas sino por acciones propias del Ejecutivo", sostuvo.

"No es solo responsabilidad del Congreso solucionar los problemas del país. Me hubiera gustado que ponga en la agenda país dos temas fundamentales y que profundice más sobre ellos, que son seguridad ciudadana (…) y el tema de salud con políticas públicas más aterrizadas", agregó.

No obstante, se mostró a favor de otorgar las facultades legislativas solicitadas porque se pueden "engendrar iniciativas legislativas" sobre seguridad ciudadana, aunque consideró que ese "no es el primer punto".

"El tema de seguridad ciudadana no solo se soluciona con iniciativas legislativas sino con iniciativas desde el Ejecutivo que van por aumentar la capacidad de las escuelas técnico-profesionales de los policías, reformar los penales y, sobre todo, equipar a la Policía que no puede disparar porque no tienen balas", remarcó.

"El serenazgo en el país supera tres veces la cantidad de vehículos de la Policía"

El parlamentario resaltó que medidas concretas, como la compra de más patrulleros para la Policía, estuvieron ausentes en el mensaje de la presidenta Boluarte.

"Lamento mucho que, en el tema de seguridad ciudadana, como presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, no haya siquiera mencionado la compra de patrulleros (...) La flota automotriz de los serenazgos a nivel nacional es tres veces mayor que la de la Policía y eso es lamentable porque así jamás saldremos de este hoyo", indicó.

Bazán Calderón subrayó que "no se ha avanzado con la compra de, por lo menos, 1 500 patrulleros", considerando que "el país requiere, por lo menos, de 6 mil".

"Es lamentable que, desde el Mininter, no se haya iniciado esa compra o que me lo desmienta alguien del Ejecutivo", indicó.

No obstante, el legislador saludó algunos anuncias en materia ciudadana hechos por la jefa de Estado.

"Yo saludo el anuncio sobre tener una especie de policía comunitaria que se enfoque básicamente en temas de seguridad ciudadana, con una preparación corta, y que, a corto plazo puedan ya salir a las calles. Me parece que se puede replicar el modelo europeo", sostuvo.

"Saludo la construcción de nuevos penales, pero, además de ello, los penales que ya existen tienen que recomponerse porque hoy la criminalidad se comanda desde los penales de todo el país donde están los presos más peligrosos", añadió.

Por otro lado, Diego Bazán consideró que "la criminalidad se ha vuelto muy violenta en los últimos años (...) por la cantidad de extranjeros que han ingresado y que se han metido al mundo del crimen".

"Desde el Congreso, a solicitud del Ejecutivo, aprobamos el tema de la amnistía por 6 meses para extranjeros. Esa amnistía tiene fecha de vencimiento. Si al 6 de octubre, los venezolanos que están en el país de manera ilegal y no tienen calidad migratoria, tendrán que ser expulsados y yo espero que no sean solo palabras", dijo.

"Pero si el Ejecutivo no tiene las herramientas, y me refiero al Mininter, si no tienen vuelos para expulsar a los extranjeros y mandarlos a su país, esto no se va a solucionar", agregó.

Sin embargo, consideró que "si un extranjero mata, secuestra o está inmerso en un delito grave tiene que pagar condena en el país, porque nada garantiza que expulsándolo a su país vaya a cumplir su condena".