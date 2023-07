Dina Boluarte y su mensaje a la nación: congresistas y especialistas analizaron el discurso de 28 de julio

28 Jul 2023 - 03:47

El congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, saludó en principio que la presidenta de la República, Dina Boluarte, haya pedido perdón a los deudos de los fallecidos y heridos que dejaron las protestas. Consideró, no obstante, que la jefa del Estado perdió la oportunidad de conectar directamente con la ciudadanía al brindar un discurso de más de 3 horas. "La estructura de este mensaje ha estado totalmente desarticulado, creo que ella ha podido tener la oportunidad de, en el último tramo, decir claramente cuáles son los puntos de acción que va a tener el Ejecutivo, pero no lo ha podido lograr, no lo ha podido percibir la ciudadanía con un mensaje tan largo", apuntó.