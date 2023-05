Diego Bazán tras renunciar a comisión que investigaba empresas chinas: "Ir a China no me hace cómplice"

El parlamentario Diego Bazán (Avanza País) renunció —mediante un oficio a la vocera de su bancada, Adriana Tudela— a la Comisión Investigadora Multipartidaria que investigaba a empresas chinas ligadas en licitaciones públicas y contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde el año 2018.

La razón es un viaje a China a raíz de una invitación que recibió por la Federación de Jóvenes Políticos de China, relacionada al Partido Comunista Chino. El evento se va a realizar del 12 al 22 de mayo.

“Solicito respetuosamente el retiro de mi persona como miembro titular de la comisión investigadora multipartidaria para que se investigue, del año 2018 al presente, todas las licitaciones convocadas por el MTC”, señaló en el oficio N° 631-2022-2023-DAFBC/CR, dirigido a Adriana Tudela.

Al respecto, en diálogo con RPP Noticias, el parlamentario señaló que no es una decisión "tomada a la ligera" y lo realizó con la finalidad de evitar conflicto de interés en su labor fiscalizadora como congresista de la comisión.

"Yo no tengo un rol protagónico en la Comisión Investigadora de las empresas chinas. Soy un miembro invitado por mi bancada a ser parte de esa comisión. Si yo renuncio, estoy seguro que mi bancada, de manera muy responsable podrá colocar a otro congresista que continúe mi trabajo. Para evitar que sea crea que existe un conflicto de interés, lo más responsable que he podido hacer es renunciar a la comisión a una invitación de la Juventudes Políticas Chinas", declaró en Las Cosas como Son.

Sobre cuestionamientos por invitación

Pese a ser cuestionado por aceptar la invitación de un partido no acorde a la ideología que expresa políticamente, señaló que no puede desairar el viaje ya que le permitirá "traer experiencia que funcione no solo a parlamentarios, sino a los jóvenes del país".

"Soy el flamante presidente de la Mesa de Jóvenes Parlamentarios del Congreso, soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. No es cualquier partido, es el Partido Comunista Chino —lo cuál no me hace comunista—. Pero además soy bastante claro: es es como si me invitara el partido republicano o democráta", argumentó en Las Cosas como Son.

A pesar de la visita, Bazán se defendió en base a su labor fiscalizadora desde el Congreso de la República y que su ausencia en la comisión no afectará en la investigación ya que denunció un trabajo lento a punto de que se ha ampliado por 60 días el caso.

"Puedo seguir con la función fiscalizadora desde otros espacios. Lo irresponsable hubiera sido que no renuncie y me voy de forma muy ligera y siga siendo parte de la comisión. Ir a China no me hace cómplice de los malos chinos porque hay gente muy buena”, finalizó.