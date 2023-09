Diego García Sayán sobre investigación contra JNJ: "Buscan controlar y someter a la justicia"

El abogado Diego García Sayán, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, volvió a cuestionar la investigación sumaria iniciada contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Congreso, una acción que calificó de grave, y desmintió que haya sido apartado de este proceso por un supuesto agravio de su parte contra el Parlamento, porque nunca fue convocado por la comisión congresal a cargo de este caso.

"Es una cosa bien curiosa, no hay agravio y no puede haber desconvocatoria, porque nunca hubo convocatoria. Jamás ha llegado nada que me permita a mi analizar si corresponde ir o no ir, de manera que es un cuento chino, un embeleco que se ha armado", dijo el jurista en el programa Nunca es tarde de RPP Noticias.

El último miércoles, la Comisión de Justicia aprobó de manera unánime desconvocar a Ronald Gamarra y García Sayán del grupo de abogados que iba a dar una opinión sobre la investigación sumaria a los miembros de la JNJ. Esto por supuestamente haberse referido "de manera agraviante" contra el Congreso, según expusieron los parlamentarios Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Gladys Echaiz (APP).

Al respecto, García Sayán dijo en Nunca es tarde que de haber sido invitado habría asistido para aportar con reflexiones, porque "hay que tener un papel constructivo, incluso con personas que uno discrepa".

Además, rechazó haber agraviado al Parlamento por opinar "que la independencia judicial es importante y que el proceso que se estaba dando en el Congreso afectaba al debido proceso, pues en el mismo sentido se han pronunciado otros organismos nacionales e internacionales.

El autoritarismo y el sometimiento de la justicia

García Sayán señaló que las corrientes autoritarias de esta época buscan someter a los sistemas de justicia y ya no realizar golpes desde los cuarteles contra las instituciones.

"El centro del autoritarismo hoy, a nivel mundial, está en las fuerzas que buscan controlar y someter a la justicia", afirmó.

El también excanciller del Perú mencionó el caso de Guatemala, donde una crisis política e institucional llevó a una persecución de jueces y fiscales, y el consecuente exilio de al menos cincuenta magistrados.

"Lo que buscan es intervenir en la justicia para que no haya un espacio independiente de control del poder", dijo en alusión al caso del país centroamericano.

García Sayán recordó que el Perú había logrado un avance en su sistema de justicia con la creación de la JNJ, pues -destacó- es un generador de confianza para la ciudadanía y en la inversión privada nacional y extranjera.

"El Congreso tiene la facultad (de investigar) si se hace en base a temas sustantivos, serios y con el respeto al debido proceso, pero ahora pareciera más bien que hay un objetivo politico [...] en este caso la racionalidad de la investigacion no tiene ni pies y cabeza", manifestó.