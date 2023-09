Vicepresidente de la JNJ pide que investigación del Congreso "se declare infundada y se archive"

El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, reiteró las críticas contra la investigación sumaria que realiza la Comisión de Justicia del Congreso en contra de los miembros del organismo, quienes son cuestionados por el pronunciamiento en contra del antejuicio político que afrontaba la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en mayo de este año.

Y es que, a inicios de mes, el pleno del Congreso encargó a esta comisión investigar a los magistrados por presunta “falta grave”, tras aprobar la moción presentada por Patricia Chirinos, de Avanza País, que plantea la remoción de los juristas.

Después de comparecer junto a sus colegas de la JNJ ante el referido grupo de trabajo, el magistrado Vásquez recalcó que investigación carece de argumentos constitucionales y jurídicos; sin embargo, pidió que se lleve a cabo bajo los procedimientos establecidos.

“Esperamos, como ha sido dicho por cada uno de los miembros, que este proceso se declare improcedente, porque no hay un procedimiento reglado o, en su defecto, se declare infundado este procedimiento y que se archive porque no tiene lugar desde el punto de vista constitucional y jurídico; lo cual no significa que la Junta no acepte la competencia del Congreso para investigar y sancionar…”, declaró a los medios de comunicación.

Desde las instalaciones del Palacio Legislativo, Vásquez suscribió las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien dijo textualmente que “nadie tiene corona” para ser investigado, pero hizo énfasis en la necesidad de respetar la institucionalidad democrática.

“Nosotros no pretendemos ninguna condición especial; lo único que exigimos como cualquier ciudadano es el respeto irrestricto no solo a los derechos de cada uno de los miembros, sino el respeto de la institucionalidad democrática del país y el resto de la independencia y separación de poderes”, señaló.

¿Fue un error pronunciarse sobre el proceso contra Zoraida Ávalos?

Consultado si es que fue un error emitir un pronunciamiento durante el antejuicio político seguido contra Zoraida Ávalos, el vicepresidente de la JNJ negó esa versión y recalcó, como lo dijo en una pasada entrevista con RPP Noticias, que la institución no defiende personas, sino principios.

“Creemos que aquel pronunciamiento ocurrió en un contexto en el que se ponía en riesgo un elemento clave de la independencia del sistema de justicia, el cual es la independencia en el criterio funcional de un magistrado, que está en la base de la independencia del sistema de justicia”, aseveró.

En ese sentido, el jurista señaló que, conforme señala el documento presentado a la Comisión de Justicia, la Junta Nacional de Justicia -organismo que reemplazo al disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)- es garante de la “independencia de jueces y fiscales”.

Asimismo, Vásquez precisó que la ley orgánica de la JNJ no incluye una causal de vacancia o cese por edad, en referencia al caso de la magistrada Inés Tello, quien es cuestionada por un sector del Congreso por permanecer en el organismo a pesar de haber superado el límite de 75 años de edad.

“La JNJ lo que ha hecho es interpretar el ordenamiento jurídico, esencialmente nuestra propia ley orgánica que, como ha sido explicado, no incluye una causal de vacancia o cese por edad”, alegó.