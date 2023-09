Chirinos: "El Congreso tiene la plena facultad constitucional de investigar y remover a miembros de la JNJ"

Congreso "Ahora ya el trabajo de la investigación y toma de decisiones está en manos de la Comisión de Justicia", dijo Patricia Chirinos

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, Patricia Chirinos, consideró que la moción de remoción presentada contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no es inconstitucional, ya que se ampara en el artículo 157 de la Carta Magna. Además, acusó a quienes no están de acuerdo con su iniciativa de ser "caviares" que "tienen miedo a perder el poder".

"El artículo 157 de nuestra Constitución dice que los miembros de la Junta Nacional de Justicia puede ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso, adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros. He escuchado a muchos opinólogos que dicen que lo que está haciendo el Congreso no es constitucional. Y esto es totalmente falso. Aquí no se está infringiendo ninguna ley como lo quieren hacer ver un sector de los llamados caviares, que tienen miedo a perder el poder", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Yo ya cumplí con mi trabajo. Ya he presentado esta moción de remoción. Ahora ya el trabajo de la investigación y toma de decisiones está en manos de la Comisión de Justicia. Yo solamente voy a ir a exponer las razones y los motivos que considero serían las causas graves en la que habría incurrido la JNJ", agregó.

"Ahora ya el trabajo de la investigación y toma de decisiones está en manos de la Comisión de Justicia", dijo Patricia Chirinos. | Fuente: RPP

Motivos para impulsar la moción de remoción contra la JNJ

Chirinos Venegas expuso las razones por las que los miembros de la JNJ deberían ser removidos y enumeró cinco puntos que consideró relevantes.

"Estoy acusando por faltas graves. Primero, haber asumido la defensa política y mediática de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos en el proceso de acusación constitucional que este Congreso emprendió y que culminó con su inhabilitación por cinco años".

en el proceso de acusación constitucional que este emprendió y que culminó con su inhabilitación por cinco años". "Segunda falta, una supuesta intromisión de la JNJ ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada".

para pronunciarse a favor de la inhabilitada". "Tercero, la JNJ ha interpretado de manera arbitraria, ilegal y funcional a sus intereses el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política en el que señala bien claro que para ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. En ese entendido de que 'por ser' debemos entender 'ejercer y formar parte de'. Ahí ha habido una interpretación antojadiza".

en el que señala bien claro que para ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. En ese entendido de que 'por ser' debemos entender 'ejercer y formar parte de'. Ahí ha habido una interpretación antojadiza". "Cuarto, la JNJ no ha cumplido con su deber constitucional y su propia ley orgánica que le señala el deber de presentar un informe anual al pleno del Congreso . Recién lo presentaron después de que yo denuncié el tema".

. Recién lo presentaron después de que yo denuncié el tema". "Y quinta causa grave, la filtración del proceso disciplinario contra la fiscal de la Nación que vimos que el medio IDL lo publicó y en el que se supone que hay vínculos estrechos entre los miembros de la JNJ y el señor Gorriti".

"No me causa sorpresa" allanamiento a Guillermo Bermejo

Por otro lado, comentó el allanamiento a la residencia del congresista Guillermo Bermejo como parte de las investigaciones por el caso Los operadores de la Construcción y precisó que no le genera sorpresa alguna.

"No me causa sorpresa este allanamiento. Veíamos que ya las investigaciones en la Fiscalía estaban avanzando mucho en el caso del congresista Bermejo de la Reconstrucción con Cambios. Hay colaboradores eficaces que han mencionado incluso montos que ha cobrado y porcentajes que habría cobrado", finalizó.