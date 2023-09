Digna Calle: las reacciones en el Congreso a negativa de la parlamentaria de volver el Pleno de modo presencial

Congreso Las reacciones en el Congreso a negativa de Digna Calle de volver el Pleno de modo presencial

La congresista de Podemos Perú, Digna Calle, quien regresó al Perú tras permanecer durante más de siete meses en Estados Unidos, ha anunciado que no volverá a participar en el Pleno del Congreso de manera presencial y que se limitará a atender a sus electores en su despacho parlamentario.

“Yo no voy a ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, dijo la parlamentaria en declaraciones al dominical Cuarto Poder.

Calle justificó su postura como una decisión personal ante las denuncias de corrupción que existen contra varios de sus colegas parlamentarios y que dañan la imagen del Congreso.

“Yo no voy a ir al Congreso de la República porque yo no puedo sentarme con esa mayoría que está de espaldas al pueblo peruano [...] si la mayoría están denunciados por actos de corrupción, el caso de los 'mochasueldos, mira quienes me van a venir a juzgar [...] ¿A mí de que me van a señalar? ¿Qué le he mochado el sueldo alguien? ¿Qué estoy en una investigación?”, dijo en alusión a las dos denuncias constitucionales y a la investigación abierta en su contra en la Comisión de Ética por despachar desde el extranjero.

Racciones en el Congreso

Congresistas de varias bancadas reaccionaron las declaraciones de DIgna Calle y a su postura de no volver a los Plenos del Congreso de modo presencial.

Roberto Sánchez, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, dijo no sentirse aludido por su colega de Podemos Perú, pero consideró que es importante realizar el trabajo parlamentario de manera presencial.

"Puede ser entendible (la postura de Digna Calle), cada quien tiene libertad de pensamiento, pero aquí es importante someterse, yo creo, a la responsabiolidad del trabajo. Por eso, 100 % presencial, dar cuenta y empezar a aclarar un conjunto de malentendidos, denuncias o posibles infracciones que uno tiene", dijo a RPP Noticias.

Por su parte, Alex Paredes (Bloque Magisterial) lamentó las declaraciones de Calle y señaló que "las personas que son culpables buscan trasladar a terceros (sus responsabilidades)".

"Nosotros no tenemos culpa de sus irresponsabilidades o de las decisiones que ella ha tomado de no cumplir con lo que nosotros cumplimos. Yo creo que la persona menos entendida o pertinente para juzgarnos es ella, porque ni siquiera está acá", manifestó

Jorge Montoya de Renovación Popular recordó que el año pasado pidió que desaforen a Calle, por ser una persona que no creía en el Congreso y lo atacaba.

"Ahora me está dando la razón el tiempo, con sus actitudes es una persona que no debe continuar [...] sus votantes la eligieron para que los represente en el Congreso y ella se niega hacerlo", dijo.

"Como el cargo es irrenunciable, el Congreso debería tener una salida y supongo que podría ser que la junta directiva proponga al Pleno su desafuero y proceder a votar para desaforarla. Es una persona que se burla de la institución que no quiere venir, ¿cómo puede ser congresista?", expresó.