Cámara de Comercio de Lima consideró "preocupante" que congresistas cuestionados investiguen a la JNJ

Congreso La presidenta de la CCL consideró "preocupante" que "casi el 50% de congresistas" tengan "denuncias en el Poder Judicial o en la Fiscalía"

La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció en torno a la investigación sumaria que llevará a cabo la Comisión de Justicia del Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Al respecto, consideró "preocupante" este proceso pues, según dijo, está siendo llevado a cabo por un Parlamento donde casi la mitad de sus integrantes tienen denuncias judiciales e investigaciones fiscales.

"Este tema de la investigación que están iniciando desde el Congreso a los miembros de la JNJ es preocupante, porque, si bien es verdad que los congresistas tienen la facultad de investigar, esto debe utilizarse con racionalidad, respetando y cuidando nuestra precaria democracia. ¿Quiénes más que los legisladores tienen que cuidar ese equilibrio de poderes y la democracia?", sostuvo.

"Lo que es más preocupante es que los congresistas, casi el 50%, tienen denuncias en el Poder Judicial o en la Fiscalía. ¿Y ellos van a ser los que van a destituir a estos señores que al final son los que eligen a los jueces que los van a juzgar?", cuestionó.

En ese sentido, consideró que habría un "conflicto de intereses" puesto que, una eventual destitución de los magistrados de la JNJ, afectaría los procesos anticorrupción.

"Yo veo ahí un evidente conflicto de intereses y eso va a afectar, sin duda, a todos los procesos (…) de integridad y anticorrupción porque esto va a poder manejarse al arbitrio y a la fuerza de los votos y no estamos utilizando la reflexión", resaltó.

Por otro lado, Bueno de Lercari se manifestó en contra del dictamen aprobado en el Legislativo que restablecería a un promedio de 14 mil docentes cesantes a la carrera magisterial.

"Generar un clima de confianza para los inversionistas es un trabajo en equipo y lo que hemos visto en estos últimos días (…) no está aportando a generar confianza. Uno de los fundamentos importantes para crecer y desarrollarnos es la educación de nuestros niños y no es aceptable que una norma que pretenda restituir a (…) no se sabe el número (de docentes) porque, en realidad, esta norma no tiene un estudio adecuado detrás", refirió.

"Al margen del (número), que sea uno que no cumple con la meritocracia y que se niega a dar el examen o no lo pasa, no puede volver al magisterio. Eso es un ataque directo a la educación de nuestros hijos y eso no genera confianza. Desde la CCL estamos seguros de que el Ejecutivo va a observar esta norma porque eso no puede permitirse", resaltó.

Propone "agenda de desarrollo"

A su vez, la presidenta de la CCL indicó que los empresarios han preparado una "agenda de desarrollo" del país que se basa en 4 pilares fundamentales.

"El primero es fortalecimiento de la democracia. Hemos hecho un estudio con un especialista en temas de Constitución, lo hemos presentado en mesas de diálogo (…) y hemos hecho un aporte con 15 propuestas de modificación de las cuales hemos priorizado 5 que buscan devolverles la integridad y la idoneidad a los representantes ante el Congreso, en los gobiernos regionales", explicó.

"El segundo tema que estamos tratando es fortalecimiento del libre mercado con inclusión. Creemos que es importante mantener este modelo de Constitución económica que nos ha dado el desarrollo que hemos tenido", agregó.

En esa línea, sostuvo que se ha "entendido que el problema con la Constitución es que hay falta de información".

"Por eso, hemos hecho un libro para poner al alcance del ciudadano la importancia de este modelo económico. Como CCL ya no queremos dirigirnos a los políticos sino a los ciudadanos que van a tomar las decisiones para hacer las modificaciones con su voto", indicó.

Finalmente, señaló que los otros pilares son "seguridad ciudadana" y "acceso a la formalidad con dos ejes transversales: integridad (…) e innovación, transformación digital e inteligencia artificial".