Montoya dice que sueldo de congresistas "no es justo" porque "ha habido una depreciación en el tiempo"

Congreso Jorge Montoya dice que sueldo de los congresistas "no es justo" porque "ha habido una depreciación en el tiempo"

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) consideró que el sueldo de los parlamentarios "no es justo" y señaló que es necesaria una reestructuración de la planilla de todos los sectores del Estado porque no existe "una equidad adecuada" de acuerdo a la jerarquía de cada cargo público.

En conversación con RPP Noticias, explicó que el salario de los congresistas ya no es suficiente "porque ha habido una depreciación en el tiempo desde la fecha que está instalado el sueldo como tal" y que este "debería ser recuperado".

"No tengo la mayor idea (en cuánto incrementar el sueldo de los congresistas), lo que si le puedo decir es que antes de hacer cualquier cosa en el Parlamento hay que hacer a nivel nacional [...] desde el Poder Judicial, Ministerio Público, el Congreso, los viceministros...", manifestó.

"Acá no se habla de poco o mucho (incremento salarial), es qué cosa corresponde, una jerarquía institucional de gobierno tiene una pirámide salarial y de puestos", agregó.

El congresista de la bancada celeste indicó que estas desigualdades afectan al desempeño de todas las instituciones. "Lo que gana un director en un ministerio no lo gana en otro ministerio, por qué esta diferencia, por qué el Gobierno no se encarga de corregirla", dijo.

El sueldo básico de los congresistas es de 15 600 soles, de los cuales perciben 10 200 soles líquidos tras los descuentos de ley. A este monto hay que sumar 7 617 soles mensuales de la "asignación por desempeño de función congresal" y la bonificación de 2 800 por función de representación.

Niega afirmaciones de Digna Calle

Montoya dio estas declaraciones luego de responder a la congresista Digna Calle, quien dijo en una entrevista al diario La República que él le pidió firmar un documento para autorizar el aumento del sueldo de los parlamentarios.

"En una Junta de Portavoces, el congresista Jorge Montoya, quien nunca me había dirigido la palabra, sorprendentemente se dirigió a mí y me dijo: “Señora vice, solamente falta su firma para su aprobación”. Le respondí: “¿Para qué, colega?”. “Para que nos aumenten el sueldo, porque tú sabes que lo que nos dan no alcanza para nada”, me contestó. Me atacan porque no acepté que mis colegas se aumenten más del 50% del sueldo", dijo Calle en la referida entrevista.

En declaraciones a RPP Noticias, Montoya dijo que nunca hizo ese pedido y que un tema de este tipo se trata en la Junta de Portavoces. Indicó que, si ese fue el caso, debe estar registrado en audio y transcripción, pues "no hay nada secreto" de estas reuniones parlamentarias.

"La Junta de Portavoces se reúne y habla de diferentes temas. No me acuerdo que se haya tratado este tema en la Junta de Portavoces, pero si se ha tocado, está registrado en audio y en escrito. Hagan la búsqueda y comprueben ustedes la verdad", dijo.