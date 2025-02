Maricarmen Alva: "La presidenta Dina Boluarte debe calmarse, tiene que ser mejor asesorada y estar tranquila"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, criticó este miércoles las recientes actitudes de la mandataria Dina Boluarte en sus recientes actividades públicas y le recomendó "calmarse". En su opinión, comentó que la jefa de Estado ha salido muy alterada al criticar a los órganos de justicia.

"Creo que la presidenta debe calmarse, tiene que estar mejor asesorada y estar tranquila. Si ella está segura de que no ha hecho nada malo debería estar tranquila. Creo que no es momento para dirigirse a Otárola cuando ya no es primer ministro, eso no la ayuda a la mandataria, no tiene por qué hablar de él, más bien se le ve a ella alterada", sostuvo en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Alva Prieto consideró que es una "tontería" por parte del Poder Ejecutivo haber mantenido en secreto la operación en la nariz de Dina Boluarte. Además, indicó que según los constitucionalistas, la presidenta no está en obligación de informar al Congreso sobre esta intervención quirúrgica.

"Tener en secreto una operación de lo que haya sido, no decirlo... Me parece increíble que no diga algo así. Puede tener una operación por una enfermedad o estética, pero simplemente lo tiene que decir y no pasa nada", añadió.

TC admite demanda de Dina Boluarte

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda competencial presentada por la presidenta Dina Boluarte contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de que el ente rector de nuestra Carta Magna defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado por los órganos de justicia.

“Se resuelve admitir a trámite la demanda de conflicto competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, y correr traslado de esta a los demandados para que se apersonen al proceso y la contesten dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución”, se lee en el oficio.

La mandataria subsanó la demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, que finalmente fue admitida a trámite este miércoles.

Cabe mencionar que, en su demanda, la jefa de Estado argumenta que existe un “menoscabo en el ejercicio de sus funciones”, debido a las múltiples investigaciones en su contra.