Luz Salgado en el Pleno del Congreso. | Fuente: Congreso

La congresista Luz Salgado dijo que las movilizaciones “son potestad de cualquier ciudadano” y no solo de “los izquierdistas”. La integrante de la Comisión Permanente se pronunció sobre la movilización programada para este lunes contra la disolución del Congreso.

Consultada por el supuesto pedido de Héctor Becerril de convocar a personal y familiares a la movilización, Salgado respondió que no le “consta”.

“Tengo muchos chats, pero lo que sí les digo es que las marchas son potestad no solamente de las izquierdas […] [¿Los trabajadores irán?] No, no, no, los trabajadores… [Eso han dicho sus colegas] No me consta”, dijo.

En otro momento, reclamó que la imagen del Señor de los Milagros no pase por el Congreso, como es lo habitual en sus recorridos de octubre. En declaraciones a la prensa, afirmó que le “dolía” que no se abran las puertas del Parlamento para recibir a la sagrada imagen.

“La Policía Nacional ha tomado el Congreso. Las llaves las tiene la Policía Nacional. A mí me duele ahora que me digan que no voy a poder abrir las puertas para recibir al Señor de los Milagros. Nunca le han cerrado las puertas y yo quiero recibir al Señor de los Milagros”, dijo.

Asimismo, dijo que “todo diálogo es bueno”, en referencia a las declaraciones que brindó el presidente Martín Vizcarra, donde no descartaba un diálogo con Olaechea.

“Todo diálogo es bueno, sobre todo si buscamos salidas porque estamos en un limbo, en una situación en la que claramente se ha roto en equilibrio de poderes y aquí puede suceder cualquier cosa”, manifestó.

“Yo creo que deberían llevar personas que estén sentadas junto a ellos. Me imagino a un Luis Bedoya Reyes, me imagino a cinco representantes del Acuerdo Nacional, no todos porque somos bastantes. Creo que con el diálogo no se pierde nada y es un esfuerzo adicional para que las cosas se respeten en nuestro país, para que no corramos el riesgo de ir a la debacle, a la ilegalidad total”, manifestó.

Por último, la congresista afirmó a la prensa que habían cortado la señal de cable de las oficinas del Congreso.