Luz Salgado es miembro de la Comisión Permanente. | Fuente: RPP Noticias

La congresista Luz Salgado cuestionó que la Policía no permita el ingreso el ingreso al Parlamento a los legisladores suplentes de la Comisión Permanente y acusó a los efectivos de exponerlos y de permitir que un grupo de ciudadanos los agreda. En declaraciones a la prensa, Salgado denunció el uso de "fuerza bruta" de parte de los agentes y señaló que con esto "se está consumando el gobierno de facto".

"¿Quién les ha dado esa potestad para decir que los accesitarios ya no son congresistas? Hoy se les impide la entrada al Congreso. Estas rejas las pusimos para proteger todo el espacio y resulta que ahora en parte se ha puesto candados por la Policía. Se han convertido en nuestros guardianes o en nuestros secuestradores. Esto cada vez se pone peor y denuncio que estamos siendo víctimas de una serie de atropellos", señaló Salgado.

La parlamentaria también criticó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aclarara que los únicos congresistas facultados para visitar penales del país son los miembros de la actual Comisión Permanente tras la disolución del Congreso por el presidente Martín Vizcarra.

"¿Quién es el jefe del INPE para determinar qué congresistas ingresan o no? ¿Cómo sabe él cuáles son los derechos de los congresistas que son nuestros accesitarios? Cualquier funcionario aquí rompe la ley. Que la ministra de Justicia diga en qué se basa para decir que los accesitarios no pueden ingresar o que cualquier ciudadano no pueda ingresar", dijo.

Acusan al Gobierno de no dejarlos ingresar al Congreso

Esta mañana se registró un incidente en el cruce de los jirones Áncash y Ayacucho, en el Centro de Lima, a pocos metros de la sede del Congreso de la República, luego de que congresistas accesitarios de la Comisión Permanente fueran impedidos por la Policía de ingresar al Parlamento.

Hasta este lugar llegaron juntas las congresistas fujimoristas Rosa Bartra, Karina Beteta, Tamar Arimborgo y Milagros Takayama para intentar ingresar todas al Congreso. Sin embargo, la Policía que resguarda la zona solo permitió el ingreso de las dos primeras por tratarse de miembros titulares de la Comisión Permanente y no de las otras dos.

"Estamos ingresando a laborar. Los congresistas (Takayama y Arimborgo) son miembros de la Comisión Permanente y tienen derechos a ingresar al Parlamento. Yo sé que la Policía cumple su trabajo y que el responsable es el ministro del Interior, quien está impidiendo el normal tránsito de los congresistas para que puedan seguir laborando", denunció Beteta.

Ante la negativa, las congresistas de Fuerza Popular cuestionaron la actitud de la Policía de no dejarlas ingresar. Milagros Takayama señaló que tanto titulares como suplentes "tenemos todo el derecho de ingresar al Palacio Legislativa", mientras que Beteta acusó de esta medida al presidente Martín Vizcarra.

"Lo que quiere mostrar el señor golpista Vizcarra es que el Congreso está vacío porque los congresistas ya no asisten, pero eso no es verdad. Aquí están presentes los congresistas y es el suspendido presidente Vizcarra quien está impidiendo que ingresen a laborar los congresistas", criticó Karina Beteta, vicepresidenta de la Comisión Permanente.