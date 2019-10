Luz Salgado es miembro de la Comisión Permanente. | Fuente: RPP Noticias

La congresista fujimorista Luz Salgado calificó como un "golpe de Estado" la reciente disolución del Parlamento dispuesta por el presidente Martín Vizcarra. En declaraciones a la prensa, señaló que el jefe de Estado debió respetar la "línea de sucesión" y reconocer el mandato de Mercedes Aráoz como Presidenta de la República.

"Ya tienen su 5 de abril. Los supuestos demócratas que tanto criticaron el 5 de abril del 92 ya tienen su 5 de abril con lo que ha ocurrido ayer", señaló la parlamentaria al llegar esta mañana al Congreso de la República.

La legisladora fujimorista, integrante de la Comisión Permanente, criticó también que el Poder Ejecutivo convocara, en un decreto supremo en una edición extraordinaria del diario El Peruano, a elecciones congresales para el próximo domingo 26 de enero del 2020.

"Él tiene capturado también el diario El Peruano porque ayer han sacado una edición express con una resolución que no es válida porque el señor Zevallos no ha tenido un Gabinete para tomar una decisión ni el señor Vizcarra. No han tenido el aval de ningún Gabinete, esta ha sido una decisión unilateral", reprochó.