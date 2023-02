Edgar Tello, del Bloque Magisterial: "Adelantar las elecciones no es la solución a la crisis que vive el país"

El congresista justificó el retiro de la firma del Bloque Magisterial en el acta para reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Edgar Tello, de la bancada del Bloque Magisterial, defendió la decisión de su bancada de retirar su firma de la propuesta para reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones y negó que esto sea un doble discurso. Antes de esta decisión, el pedido contaba con los 66 votos necesarios gracias al apoyo de otras agrupaciones.

"No, para nada (es un doble discurso); por el contrario, la población debe evaluar bien que la solución a la crisis es el adelanto de elecciones, pero con el añadido de la consulta popular al referéndum para la Asamblea Constituyente (…) Aquí parece que lo que no queremos es solucionar la crisis, no podemos engañar a la población porque adelantar las elecciones no es la solución a la crisis que vive el país", indicó.

En entrevista con Todo Se Sabe de RPP Noticias, el parlamentario insistió en que la salida a la crisis que vive el país "no se soluciona con el adelanto de elecciones" y recordó que anteriormente esta situación no ha mejorado la realidad nacional. Frente a esto, el parlamentario reiteró su propuesta para adelantar los comicios "bajo cualquier formato", pero con el añadido de una consulta para la Asamblea Constituyente.

En otro momento, el congresista Edgar Tello reconoció que su bancada "está en conversaciones" para definir su respaldo a alguna de las candidaturas para el nuevo segundo vicepresidente del Congreso. Además, dejó abierta la posibilidad de evaluar una eventual censura a toda la Mesa Directiva del Parlamento que preside José Williams.

Bloque Magisterial retira firma para reabrir debate

La bancada del Bloque Magisterial retiró la firma de sus integrantes de la propuesta para reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones. Antes de esta decisión, el pedido contaba con los 66 votos necesarios gracias al apoyo de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Perú Democrático y Cambio Democrático-Juntos por el Perú.



Como se sabe, en la sesión del Pleno de este jueves se había planteado la posibilidad de retomar el debate de adelanto de las elecciones. Si bien la propuesta tenía los 66 votos necesario, el retiro de las firmas de los integrantes del Bloque Magisterial cambia nuevamente el escenario.

De acuerdo con el ex Oficial Mayor del Congreso César Delgado, luego de haber alcanzado los votos, el siguiente paso era votar para "que se levante la excepción prevista en el artículo 78 del Reglamento Interno del Congreso". Ello habilitaría al pleno a debatir el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo.

"Basta que el tema haya sido agendado y que el pleno apruebe con 66 votos que se puede ver para que el pleno asuma competencias sobre esa materia. Es como si se hubiera dispensado de Comisión", aseveró.

"Pero ahí también se va a formar otro pleito, porque van a decir que el pleno no puede avocarse a las competencias de la Comisión de Constitución. Sin embargo, la Comisión de Constitución en realidad es un órgano dependiente del pleno del Congreso. Entonces, si el pleno del Congreso es un órgano superior, ¿cómo no puede avocarse a esa materia? No le puedes impedir que lo haga", agregó.

La parlamentaria Ruth Luque también había planteado una cuestión de orden para dejar sin efecto la decisión que tomó la Comisión de Constitución sobre el proyecto de adelanto de elecciones generales presentado por el Ejecutivo. Esto luego del anuncio de la fecha en que se decidirá quién reemplazará a Digna Calle como segundo vicepresidente del Congreso.

No obstante, debido a que existen otros pedidos, José Williams mencionó que se consultará a los voceros de las bancadas para ver la posibilidad de incluir el tema en la agenda del pleno.

