El parlamentario de Perú Libre, Edgar Tello, consideró que las denuncias que vinculan al ministro de Trabajo, Iber Maraví, con Sendero Luminoso son solo presunciones por las que los sectores que no ganaron las Elecciones buscan colocar a un nuevo ministro “a su medida”.

Según indicó a Nada está dicho de RPP Noticias, si bien una persona puede tener denuncias, esto no significa que sean culpables. Agregó que las autoridades encargadas de aplicar la justicia serán las que se encarguen de asumir su responsabilidad en este caso.

“Vivimos en un país democrático donde no se puede vivir sobre subjetividades o presunciones. El hecho de que muchas personas pueden tener denuncias, no quiere decir que son culpables o responsables”, sostuvo.

“¿Por qué los sectores que no han ganado las Elecciones y algunos sectores de la prensa, no dicen que quieren poner un ministro a su medida?”, cuestionó.

Críticas a oposición

El legislador también indicó que es necesario dejar trabajar al Gobierno y criticó que se pidan resultados en solo 30 días, cuando en los últimos 25 años las anteriores gestiones no pudieron cambiar las brechas de desigualdad en el país.

Precisó que se deben centrar en los problemas del país, en vez de buscar generar división.

“Los que no han ganado las Elecciones quieren que haya un cambio radical en 30 días de lo que no ha hecho en 25 años de modelo económico neoliberal y cerca de 200 años de capitalismo salvaje en nuestro país, que lo único que ha generado es brechas de desigualdad (…) En esos problemas nos debemos centrar y no estar dividiendo y no estar desviando la atención en otros problemas”, dijo.

Diversos reportes periodísticos revelaron testimonios de integrantes de Sendero Luminoso, en los que se vincula al ministro de Trabajo, Iber Maraví, con dicha agrupación terrorista. Al respecto, Iber Maraví ha negado estas acusaciones y también que vaya a renunciar al cargo, pese a que desde el Congreso exigen su dimisión.

