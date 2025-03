Salhuana dice que fiscal de la Nación "no ha tenido actitud cordial de buscar relación con poderes del Estado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, cuestionó este martes a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no tener una “actitud cordial y amistosa” con los otros poderes del Estado.

“Lamentablemente esa no es la realidad. Hay una situación tensa entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Hay una relación no tan armoniosa también con algunos sectores del Congreso de la República y creo que eso no contribuye a generar un nivel de estabilidad legal, política y social, pero lo que observo es que la fiscal de la Nación no ha tenido una actitud cordial y amistosa de buscar una relación con los poderes del Estado. Creo que ahí debería corregir un poco”, dijo en declaraciones a la prensa.

Salhuana lamentó además que Delia Espinoza se niegue a conversar en el Congreso pese a que ha sido citada en varias oportunidades.

"Nosotros hemos convocado en varias oportunidades a la fiscal de la Nación para que converse y discuta democráticamente las propuestas que puede tener en la lucha contra la criminalidad y ella no ha asistido. Esa renuencia a conversar nos hace daño", manifestó.



Cuatro denuncias constitucionales contra Espinoza

Delia Espinoza afronta cuatro denuncias constitucionales interpuestas por el Congreso y el Ejecutivo, las cuales buscan una inhabilitación de 10 años que impediría a la titular del Ministerio Público ejercer cargos en el Estado.

Estas denuncias constitucionales deberán ser evaluadas en los próximos días por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.